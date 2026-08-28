A settembre a Tirrenia arrivano nuovi orari serali per i bagni

Il sindaco di Pisa Michele Conti ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per limitare, fino al prossimo 30 settembre, gli orari delle attività di intrattenimento e la vendita e somministrazione di bevande alcoliche negli stabilimenti balneari di Tirrenia. Il provvedimento ha l’obiettivo di contemperare le esigenze di svago e di sviluppo economico e turistico del litorale con la tutela della tranquillità pubblica, del riposo dei residenti e della sicurezza urbana.

L’ordinanza, in vigore da domani, stabilisce che dalla domenica al giovedì le attività di intrattenimento musicale, pubblico spettacolo e discoteca, sia all’aperto che al chiuso, dovranno cessare entro le ore 1.00. Il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi alle ore 2.00.

Per gli stabilimenti balneari viene inoltre introdotto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 1.30 alle ore 6.00.

L’ordinanza tiene conto anche delle segnalazioni pervenute all’Amministrazione da residenti e turisti in merito a emissioni sonore, schiamazzi e comportamenti incivili nelle ore notturne. Il Comune ha già rafforzato le attività di contrasto alla cosiddetta “mala movida” attraverso l’incremento dei controlli della Polizia Locale, la partecipazione ai servizi interforze, il potenziamento della videosorveglianza e le verifiche fonometriche.

Contestualmente all’adozione del provvedimento è stata data comunicazione alle associazioni di categoria.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa

Notizie correlate