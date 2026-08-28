A settembre a Tirrenia arrivano nuovi orari serali per i bagni

Attualità Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile
L'orologio solare

Il sindaco di Pisa Michele Conti ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per limitare, fino al prossimo 30 settembre, gli orari delle attività di intrattenimento e la vendita e somministrazione di bevande alcoliche negli stabilimenti balneari di Tirrenia. Il provvedimento ha l’obiettivo di contemperare le esigenze di svago e di sviluppo economico e turistico del litorale con la tutela della tranquillità pubblica, del riposo dei residenti e della sicurezza urbana.

L’ordinanza, in vigore da domani, stabilisce che dalla domenica al giovedì le attività di intrattenimento musicale, pubblico spettacolo e discoteca, sia all’aperto che al chiuso, dovranno cessare entro le ore 1.00. Il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi alle ore 2.00.

Per gli stabilimenti balneari viene inoltre introdotto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 1.30 alle ore 6.00.

L’ordinanza tiene conto anche delle segnalazioni pervenute all’Amministrazione da residenti e turisti in merito a emissioni sonore, schiamazzi e comportamenti incivili nelle ore notturne. Il Comune ha già rafforzato le attività di contrasto alla cosiddetta “mala movida” attraverso l’incremento dei controlli della Polizia Locale, la partecipazione ai servizi interforze, il potenziamento della videosorveglianza e le verifiche fonometriche.

Contestualmente all’adozione del provvedimento è stata data comunicazione alle associazioni di categoria.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
Attualità
27 Agosto 2026

Giochi del Mediterraneo, Giani agli atleti toscani: “Ci state riempiendo di orgoglio”

Tredici medaglie di cui cinque d’oro, quattro di argento e quattro di bronzo, questo è il bottino provvisorio degli atleti toscani ai Giochi del Mediterraneo, in corso di svolgimento a [...]

Pisa
Attualità
27 Agosto 2026

Pisa ricorda 952 vittime bombardamento del 31 agosto del 1943

Si svolgerà lunedì 31 agosto la cerimonia di commemorazione dell’83° anniversario del primo bombardamento della città. Era il 31 agosto 1943 quando Pisa venne colpita da un bombardamento aereo che [...]

Pisa
Attualità
27 Agosto 2026

"Sanzioni per chi sfida il mare mosso": la proposta di Sib Confcommercio Pisa

La drammatica vicenda costata la vita al turista Luigi Fasano e all’assistente bagnanti Fabrizio Valente durante un estremo intervento di salvataggio, lascia l'intero comparto balneare sgomento e immerso nel più [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina