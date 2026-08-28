Addio a Paolo Russo, per trent'anni voce di Repubblica sulla cultura fiorentina

Attualità Firenze
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Cristina Manetti

Il giornalista è morto a 69 anni dopo una lunga malattia: il cordoglio dell'assessora alla cultura Cristina Manetti

È morto a Firenze, a 69 anni, il giornalista Paolo Russo, per trent'anni firma storica di Repubblica Firenze, dove si era occupato di spettacoli e cultura raccontando rock, jazz, cinema e arte contemporanea fino al pensionamento nel 2019. Fiorentino, aveva iniziato la carriera all'Avanti! per poi passare alla Nazione; era anche stato per un periodo ufficio stampa dei Litfiba.

A ricordarlo è l'assessora alla cultura del Comune di Firenze Cristina Manetti: "Con Paolo Russo scompare un giornalista che ha saputo raccontare la musica con passione, competenza e curiosità, diventando nel tempo una voce autorevole della cultura fiorentina e toscana. Paolo Russo per oltre trent'anni ha raccontato rock, jazz, musica d'autore, concerti e grandi artisti, diventando una presenza importante nel panorama culturale fiorentino e toscano, accompagnando generazioni di lettori attraverso i cambiamenti della musica e della società. La sua esperienza, dalla Nazione alla nascita della redazione fiorentina di Repubblica, ha segnato una pagina importante del giornalismo toscano. Ci mancheranno la sua competenza, il suo sguardo e quella passione sincera con cui sapeva raccontare la musica e chi la faceva. Alla famiglia, ai colleghi e agli amici di Paolo Russo rivolgo le mie più sentite condoglianze".

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