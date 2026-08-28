Anche gli agenti della polizia spagnola pattugliano il centro di Firenze

Firenze, servizi congiunti tra Polizia di Stato e polizia spagnola per rafforzare la sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati durante l’estate 2026. Due operatori della polizia spagnola sono stati affiancati agli agenti della Questura e da alcuni giorni partecipano ai servizi sul territorio.

Il Questore di Firenze Fausto Lamparelli ha ricevuto e dato il benvenuto ai due operatori, impegnati insieme al personale delle Volanti di via Zara nelle attività di controllo delle piazze e delle strade del centro storico, a bordo della tramvia e nell’ambito dei servizi di ordine pubblico programmati nel capoluogo toscano.

L’iniziativa rientra nel programma di cooperazione internazionale di polizia promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, attraverso la Direzione Centrale della Polizia Criminale e il Servizio per la Cooperazione Internazionale. Il progetto prevede anche quest’estate lo svolgimento in Italia di servizi congiunti con operatori provenienti da altri Paesi, con l’obiettivo di sostenere la sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati.

Il pattugliamento congiunto nelle strade del centro di Firenze rappresenta inoltre un’occasione di scambio informativo, in particolare in relazione alla presenza dei numerosi turisti spagnoli che visitano la città.

Secondo la Questura, la collaborazione internazionale costituisce anche un’opportunità di confronto professionale e contribuisce ad arricchire l’esperienza degli operatori della Polizia di Stato in servizio nel capoluogo toscano.

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