Annullato il concerto a Empoli di Tony Boy, arrestato pochi giorni fa

Tony Boy non si esibirà a Empoli, è ufficiale, è stato annullato il concerto del 29 agosto. Il cantante è stato arrestato pochi giorni fa e non sarà quindi a Empoli, infatti dopo esser stato in carcere a San Vittore è ora ai domiciliari a Padova.

"​Siamo spiacenti di comunicare che, per cause di forza maggiore, il concerto di Tony Boy originariamente previsto per Sabato 29 Agosto all'interno del Beat Festival è stato ufficialmente annullato - scrivono dal Beat -. Abbiamo sperato fino all'ultimo di ricevere buone notizie e di confermare lo show, ma non é stato possibile. Tutte le informazioni e le modalità per richiedere il rimborso dei biglietti verranno comunicate a breve attraverso i canali del Festival e i circuiti di prevendita autorizzati".

"Nonostante questa variazione di programma, la grande festa del Beat Sabato 29 Agosto non si ferma ed è pronta ad accogliere il pubblico per una lunga serata all'insegna del divertimento, del buon cibo e della musica da ballare ad ingresso gratuito" si legge ancora nella nota.

Si è espresso anche Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli: "L’organizzazione del Beat Festival ha comunicato l’annullamento del concerto di Tony Boy. Ci siamo confrontati su questo in queste ore. L’organizzazione ha dovuto gestire ogni aspetto organizzativo, uno sforzo non banale in un contesto in continua evoluzione. Come amministrazione comunale riteniamo giusto che il concerto non si tenga alla luce dei fatti di cui abbiamo appreso dalla stampa nazionale. Al netto di quanto emerso, infatti, riteniamo che i fatti avvenuti non rendano la partecipazione compatibile con i valori della nostra comunità"

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