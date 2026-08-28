Auto rubata, non si fermano all’alt e fuggono a tutta velocità: arrestati due fratelli nel Pisano

Due fratelli di 26 e 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri nel Pisano dopo essere fuggiti a bordo di un’auto rubata e non essersi fermati all’alt di una pattuglia. I due sono accusati di ricettazione e fuga pericolosa.

L’episodio è avvenuto intorno all’1 di notte a Pisa, quando i militari hanno intimato l’alt al conducente dell’auto. Invece di fermarsi, il giovane alla guida ha accelerato dirigendosi verso San Giuliano Terme.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, durante la fuga il conducente avrebbe viaggiato "ad altissima velocità verso il comune di San Giuliano Terme, compiendo manovre spericolate, violando ripetutamente le norme del codice della strada e mettendo a serio rischio la sicurezza della circolazione".

L’inseguimento si è concluso nel centro abitato di San Giuliano Terme, dove i carabinieri sono riusciti a bloccare il mezzo in sicurezza e a fermare i due occupanti.

Dagli accertamenti è emerso che l’auto era stata rubata a Pisa due giorni prima. Al termine delle formalità di rito, il veicolo è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario.

Dopo la convalida dell’arresto, i due fratelli sono stati rimessi in libertà con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni della settimana.

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