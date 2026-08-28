A Prato il terzo caso di Dengue in un giorno in Toscana

Dopo Montespertoli e Pisa, anche Prato: un terzo caso di febbre Dengue in poche ore è stato registrato in Toscana. Nel pomeriggio è arrivata la notizia di un paziente sospetto a Prato, zona Castelnuovo.

A Prato il Comune ha stabilito che domani, sabato 29 agosto, a partire dalle ore 7, sarà effettuato a scopo precauzionale per la tutela della salute pubblica un intervento di disinfestazione contro la zanzara tigre nell'area interessata dal problema. La Asl Toscana Centro sta svolgendo gli accertamenti clinici. La disinfestazione sarà effettuata in via Roma dal civico 607/Z al civico 611/D e nei campi circostanti nel raggio di 200 metri.

"Nell'area soggetta a disinfestazione precauzionale, i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive ecc. e in generale tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni o edifici devono consentire l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti" scrivono da Prato.

L'Azienda USL Toscana Centro raccomanda, nell'area interessata alla disinfestazione:

- non sostare in prossimità degli operatori che effettuano il trattamento di disinfestazione. Restare al chiuso;

- tenere chiuse le finestre, non esporre panni all'esterno, sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio aria che prevedono l’immissione di aria dall’esterno;

- allontanare gli animali di proprietà presenti nelle aree di intervento (tartarughe, cani, gatti, ...). Proteggere i loro ricoveri o suppellettili con teli di plastica (ciotole, abbeveratoi);

- allontanare o proteggere con teli di plastica i giochi dei bambini;

- avvertire il personale addetto alla disinfestazione in caso di aree adibite a orti e indicare la presenza di vasche con pesci non spostabili. Raccogliere eventuale frutta e verdura presente nelle pertinenze esterne prima della disinfestazione o proteggere le piante con teli in plastica;