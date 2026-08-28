Cavalli senz'acqua sequestrati a Empoli, denunciato il proprietario

Tre cavalli sono stati sottoposti a sequestro dopo un sopralluogo congiunto avvenuto nelle scorse settimane da parte del Nucleo Carabinieri Forestale di Empoli e della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni, comando di Empoli.

Gli equini si trovavano in un terreno in località Ormicello ed erano giunte segnalazioni di un presunto maltrattamento.

I tre cavalli infatti, nonostante le alte temperature, non avevano a disposizione un abbeveraggio adeguato.

Le forze dell'ordine sono dunque intervenute assieme a un medico veterinario dell'Asl Toscana Centro con un sopralluogo. Le risultanze della visita alla tenuta hanno portato al sequestro degli animali.

Dopo i test effettuati che hanno escluso la presenza di anemia infettiva equina, gli animali sequestrati sono stati trasferiti e affidati alle cure di un'associazione specializzata in questo tipo di operazioni presente nel territorio di Empoli. Inoltre il proprietario è stato denunciato alle autorità.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa