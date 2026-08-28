Centinaia di persone ai funerali di Leonardo Bucci a Montevarchi

Cronaca Montevarchi
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Il giovane era morto durante una vacanza sull’isola di Pago, in Croazia. Le indagini indicano l’annegamento come causa del decesso

Centinaia di persone si sono riunite ieri a Montevarchi per dare l’ultimo saluto a Leonardo Bucci, morto la scorsa settimana mentre si trovava in vacanza sull’isola di Pago, in Croazia. Tra i presenti alla cerimonia, celebrata nella chiesa del quartiere Pestello, anche molti giovani e amici del ragazzo.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte in Croazia, sulla base dei risultati dell’autopsia, la morte sarebbe avvenuta per annegamento durante un’escursione in moto d’acqua. La ricostruzione finora effettuata porterebbe a escludere quasi certamente il coinvolgimento di altre persone.

Bucci non era rientrato insieme agli amici al termine dell’escursione e proprio loro avevano dato l’allarme per la sua scomparsa. Dopo diverse ore di ricerche, il corpo del giovane era stato ritrovato in acqua. Non risulterebbero esserci testimoni del momento dell’annegamento.

Alla cerimonia funebre hanno partecipato i genitori, il fratello, gli amici e numerosi cittadini. Presente anche la vicesindaca di Montevarchi Cristina Bucciarelli, con la fascia tricolore.

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