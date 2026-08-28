Consiglio regionale e Vieusseux insieme per il ventennale di Fallaci

Una sinergia istituzionale e culturale per onorare la memoria di una delle figure più significative e impattanti del giornalismo e della letteratura internazionale. Il Consiglio regionale della Toscana, in stretta collaborazione con il Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux, si appresta a celebrare il ventennale della morte di Oriana Fallaci con un fitto programma di eventi, mostre e approfondimenti.

I dettagli del palinsesto celebrativo saranno comunicati ufficialmente nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì 31 agosto alle 13 presso la sede del Consiglio regionale. Saranno presenti la presidente dell’Assemblea legislativa Stefania Saccardi e il presidente del Gabinetto Vieusseux Riccardo Nencini.

La Toscana si conferma così il fulcro globale della memoria della grande giornalista e scrittrice. Si ricorda, infatti, che il Consiglio regionale della Toscana custodisce e valorizza il prestigioso Fondo Oriana Fallaci. Questo immenso patrimonio documentale, archivistico e personale, donato nel 2016 dal nipote ed erede universale Edoardo Perazzi, è da anni un punto di riferimento internazionale imprescindibile, meta costante di studiosi, accademici e ricercatori provenienti da tutto il mondo per analizzare da vicino la complessità e la genialità dell'opera della scrittrice e giornalista.

Fonte: Regione Toscana