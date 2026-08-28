Un caso di Dengue a Montespertoli: al via disinfestazione, coinvolta anche area di Empoli

Un caso di Dengue è stato segnalato nel territorio comunale di Montespertoli. Si tratterebbe di una sola persona infetta, in buone condizioni e non in gravi condizioni di salute. A comunicarlo è stato il sindaco Alessio Mugnaini, spiegando che l'Unità funzionale Igiene pubblica e della nutrizione dell'Azienda Usl Toscana Centro ha avviato le procedure previste dai protocolli sanitari.

L'Asl ha comunicato attraverso una nota che la persona risultata infetta è rientrato da un viaggio all’estero, in una località in cui la malattia è considerata endemica. Le condizioni di salute del paziente sono buone e non è stato necessario il ricovero.

Al via disinfestazione a Montespertoli

Con un'ordinanza firmata il 28 agosto, la numero 24, il Comune ha disposto una disinfestazione straordinaria con trattamenti adulticidi e larvicidi, sia nelle aree pubbliche sia nelle proprietà private. L'intervento interesserà via Paterno, dal civico 6 al 14, e via Sodole, dal civico 34 al 66, comprese caditoie stradali e pozzetti.

"Come previsto dai protocolli sanitari in materia ho disposto, tramite ordinanza sindacale, la disinfestazione con interventi sia adulticidi che larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private ubicate nell'areale di intervento richiesto dall'Azienda Usl Toscana Centro", ha scritto Mugnaini.

Nel territorio comunale è presente da anni la zanzara tigre (Aedes albopictus). Oltre ai trattamenti, è prevista la ricerca e l'eliminazione dei focolai larvali attraverso ispezioni porta a porta nelle abitazioni comprese nell'area interessata.

Il trattamento è previsto per la mattina di sabato 29 agosto e l'area sarà segnalata con apposita cartellonistica. I residenti sono invitati a collaborare con gli operatori. Durante la disinfestazione dovranno restare al chiuso, tenere porte e finestre chiuse e sospendere gli impianti di ricambio dell'aria. Dovranno inoltre essere messi al riparo gli animali domestici, le loro ciotole e gli abbeveratoi, mentre frutta e verdura degli orti dovranno essere raccolte prima del trattamento o adeguatamente protette. Dopo la disinfestazione, l'ordinanza raccomanda di attendere 15 giorni prima di consumare frutta e verdura eventualmente esposte agli insetticidi, lavandole accuratamente. Per chi non collaborerà con gli interventi sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.

L'uomo lavorava a Empoli

Dall'inchiesta epidemiologica e ambientale condotta dall'Asl è inoltre emerso che gli spostamenti del paziente hanno interessato anche il territorio di Empoli, dove la persona lavora in un'azienda di via Piovola. Anche il sindaco Alessio Mantellassi ha quindi firmato un'ordinanza urgente per disporre interventi adulticidi e larvicidi e la rimozione dei focolai larvali nell'area interessata, sia su suolo pubblico sia nelle proprietà private.

Come funziona la Dengue

La Dengue è un'arbovirosi, una malattia simil-influenzale causata da un virus tipico dei Paesi tropicali e subtropicali. Si trasmette esclusivamente attraverso la puntura di alcune specie di zanzare, in particolare la zanzara tigre (Aedes Albopictus), ormai diffusa da anni anche in Toscana: non esiste trasmissione diretta da persona a persona. Chi contrae il virus in un Paese dove la malattia è endemica può, una volta punto da una zanzara tigre locale, trasformarla in un possibile "serbatoio" per un contagio autoctono, se la zanzara punge poi altre persone: per questo, quando viene segnalato un caso importato, si interviene con la disinfestazione dell'area dove il paziente ha soggiornato, per abbattere la popolazione di zanzare e ridurre il rischio, definito comunque remoto dalle autorità sanitarie. I sintomi più comuni sono febbre alta improvvisa, mal di testa, dolori muscolari e articolari, eruzioni cutanee: nella maggior parte dei casi la malattia guarisce senza conseguenze gravi.

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