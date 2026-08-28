Distribuzione gratuita di coppette mestruali: a Certaldo si comincia

Il Gruppo consiliare del Partito Democratico di Certaldo presenta i risultati del proprio lavoro in Consiglio comunale, focalizzato su misure per l'equità di genere e la valorizzazione del patrimonio naturale.

«Siamo molto soddisfatti per l'approvazione della mozione che il Gruppo del Partito Democratico di Certaldo ha presentato in Consiglio comunale per l'istituzione di un programma comunale di distribuzione gratuita di coppette mestruali, e per l'avvio ormai prossimo della fornitura- dichiara Elia Bracali, capogruppo Pd-. Questa pionieristica misura, che interesserà tutte le under 35 residenti nel nostro Comune, ha l'ambizione di alleggerire una spesa obbligata e ricorrente che ricade interamente sulle donne. Lo sforzo del Partito Democratico, insieme alla lista civica Sarà Certaldo, è quello di provare a orientare le scelte della comunità verso il raggiungimento di un duplice obbiettivo sociale: l'eliminazione delle disuguaglianze di genere e il rispetto e la sostenibilità ambientali. Infatti, una coppetta mestruale sostituisce anni di prodotti monouso, e il risparmio che produce vale sia per le tasche di chi la usa sia per la quantità di rifiuti che il nostro territorio non dovrà smaltire. La speranza è, inoltre, che misure come questa possano generare comportamenti virtuosi nelle nuove generazioni. Ringraziamo la Giunta per aver raccolto l'indirizzo del Consiglio e averlo tradotto in un servizio concreto, così come la Farmacia comunale, che se ne farà carico, dimostrando la valenza strategica di avere e di mantenere un presidio pubblico sul territorio. È un lavoro che ha coinvolto una pluralità di soggetti e che ci auguriamo possa essere di esempio per la riproposizione anche in altre realtà locali in giro per l'Italia».

Il gruppo consiliare del Pd non si ferma solo a questo, a breve si concretizzeranno due importanti novità.

La prima è la presentazione di un piano urbano delle piantumazioni: «L’obiettivo-dice il consigliere Pd Pietro Tumminaro- è utilizzare efficacemente le risorse già stanziate per nuove alberature e dotare l'Ente di una visione strategica e organica a lungo termine. La seconda riguarda la rete sentieristica: stiamo completando, in sinergia con l'Ufficio tecnico, la mappatura e classificazione dei sentieri locali. Vogliamo fornire a operatori e associazioni gli strumenti necessari per manutenere e valorizzare questo patrimonio, promuovendo un turismo lento e sostenibile capace di unire sicurezza, tutela paesaggistica e crescita economica.

Certaldo ha grandi margini di crescita in questo campo; come PD continueremo a lavorare in questa direzione, traducendo le esigenze della nostra comunità in proposte concrete».

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa