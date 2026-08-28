Donoratico, il 4 e 5 settembre la Festa regionale della Lega

"Ci saranno tanti e interessanti dibattiti, si potrà gustare dell'ottimo cibo e non mancherà un po' di buona musica alla Festa regionale della Lega in programma il 4 e 5 settembre al Parco delle Sughere di Donoratico. Un appuntamento che abbiamo fortemente voluto organizzare e che vedrà la presenza di molti militanti e sostenitori provenienti da tutta la Toscana. Nella prima serata, sarà con noi anche il Segretario Federale Matteo Salvini. Il calendario, come detto, è ricco di appuntamenti di livello, a cui parteciperanno molti esponenti di spicco del nostro partito, tra cui alcuni rappresentanti del Governo. Sarà anche l'occasione per festeggiare il significativo traguardo raggiunto proprio dall'attuale compagine governativa, la più longeva della storia repubblicana. Un apposito spazio verrà anche dedicato al migliore amico dell'uomo, con il "Toscana Dog Show" e alla comicità, vista la presenza del cabarettista Graziano Salvadori. Insomma, una bella occasione per parlare dei temi da sempre cari alla Lega, come quelli inerenti al territorio e correlativamente allo stretto e fondamentale contatto con le persone. Ricordiamo, infine, che l'ingresso è libero e l'orario fissato per il via alla nostra kermesse estiva è quello delle 17.00 di venerdì 4 settembre." Così l'On.le Andrea Crippa: Commissario regionale Lega Toscana.

Fonte: Ufficio stampa