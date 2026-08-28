Due nuovi totem touch screen a Colle di Val d'Elsa

Eventi, spettacoli, musei, servizi, produzioni locali e attività commerciali. Saranno queste le informazioni accessibili a turisti e cittadini, grazie ai due nuovi totem digitali touchscreen attivati dal Comune di Colle di Val d’Elsa e installati al Torrione e in via Bilenchi, due punti strategici della parte alta e della parte bassa della città. Il primo totem si trova all’ingresso del centro storico, mentre il secondo è stato collocato vicino alla pensilina degli autobus, in uno dei principali punti di arrivo a Colle. Attraverso gli schermi sarà possibile consultare contenuti turistici, storici e culturali e conoscere appuntamenti, servizi e opportunità offerte dal territorio, anche al di fuori degli orari di apertura degli uffici al pubblico. L’installazione è stata realizzata nell’ambito della convenzione per 6 anni con Publi Città S.p.A., che ha provveduto alla fornitura e alla posa degli impianti e ne cura la gestione e la manutenzione, sostenendo anche i costi del collegamento internet necessario al controllo da remoto. Al Comune spetta esclusivamente la fornitura dell’energia elettrica per il funzionamento dei dispositivi.

La riorganizzazione dell’accoglienza turistica. L’attivazione dei due dispositivi rappresenta un nuovo tassello della riorganizzazione complessiva del sistema di informazione e accoglienza turistica a Colle di Val d’Elsa. Nel corso del 2026 l'attuale Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica sarà trasferito all’interno del Museo San Pietro e un nuovo punto informativo sarà aperto nel Museo Archeologico. Nella parte bassa, invece, l'Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica si sposterà da Piazza Arnolfo al Museo del Cristallo. A questa rete si aggiungerà la riapertura del chiosco dell’ex edicola di via Bilenchi, destinato a diventare un nuovo punto di servizio e accoglienza. L’obiettivo è costruire un sistema diffuso, capace di mettere in collegamento i principali accessi alla città, i musei e i luoghi maggiormente frequentati da cittadini e visitatori.

“I due totem sono parte di un progetto molto più ampio – sottolinea l’assessore al turismo e commercio, Carlotta Lettieri –. Stiamo ripensando l’accoglienza turistica affinché l’informazione non sia concentrata in un solo luogo, ma accompagni il visitatore nei diversi punti della città. Mettere in rete IAT, musei, nuovi servizi e strumenti digitali significa creare un sistema presente sia nella parte alta sia in quella bassa, collegando sempre di più turismo, cultura e commercio. Anche le due collocazioni rispondono a questa visione: il Torrione accoglie chi entra nella città storica, mentre via Bilenchi intercetta chi arriva nella parte bassa, in particolare con il trasporto pubblico”.

I totem al servizio dei cittadini. I totem avranno anche una funzione di pubblica utilità. In caso di emergenze, allerte meteo o altre situazioni di interesse collettivo, l’Amministrazione comunale potrà utilizzare in via esclusiva gli spazi video, trasformando i dispositivi in un ulteriore canale per raggiungere tempestivamente cittadini e visitatori. Durante l’utilizzo touchscreen, l’80 per cento dello spazio sarà dedicato alle informazioni comunali, mentre il restante 20 per cento, collocato nella parte superiore dello schermo, ospiterà banner pubblicitari. In modalità stand-by sarà proposta una rotazione di contenuti video, comprese le comunicazioni istituzionali e quelle dedicate alla promozione della città.

Fonte: Ufficio Stampa

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