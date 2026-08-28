È scomparsa Martina Focardi, direttrice della medicina legale a Careggi

La comunità di Figline e Incisa Valdarno si stringe attorno alla famiglia della dott.ssa Martina Focardi, scomparsa prematuramente all’età di 51 anni dopo una grave e improvvisa malattia. Nata a Figline Valdarno nel 1975, Focardi era direttrice della Medicina Legale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi e professoressa associata all’Università di Firenze. Una professionista di grande competenza e umanità, stimata nel mondo della sanità e dell’università toscana, che ha dedicato il proprio lavoro alla tutela della persona, all’insegnamento e alla collaborazione con la Giustizia.

“La scomparsa della dott.ssa Focardi lascia un grande vuoto nel mondo della sanità e dell’Università, ma anche nella comunità figlinese, che oggi piange una propria concittadina che si è distinta per professionalità, passione e umanità – commenta il Sindaco, David Ermini – A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità rivolgo le più sincere condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari, ai colleghi e a tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarla”.

Fonte: Ufficio Stampa

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