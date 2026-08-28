Escursionisti in difficoltà in Alto Mugello, salvati dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Marradi sono intervenuti dalle 16 di oggi, venerdì 28 agosto, Palazzuolo sul Senio, a sud di Cà di Bonaccia, per la il soccorso di una coppia di escursionisti in difficoltà durante una escursione in zona molto impervia.

Sul posto è stata inviata la squadra di terra e attivato l’elicottero Drago 160 del reparto volo di Bologna, che ha raggiunto le coordinate geografiche fornite dalla coppia.

Trattandosi di una zona impervia, dall’elicottero sono stati calati con il verricello gli aerosoccorritori, che hanno provveduto ad imbragare il ragazzo e la ragazza, per poi effettuare il recupero a bordo dell’elicottero per trasportarli in buone condizioni all'aviosuperficie di Marradi presso il distaccamento per il rientro a casa.

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