'Estate44', le iniziative per ricordare la liberazione di Fucecchio

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Lunedì 1 settembre due momenti per celebrare l'82° anniversario della Liberazione

Proseguono le iniziative per tenere viva la memoria dell’estate 1944. Dopo il ricordo dell’eccidio del Padule di Fucecchio, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale prosegue martedì 1 settembre con due momenti per ricordare e celebrare la liberazione di Fucecchio.

Al mattino in programma la cerimonia istituzionale: alle ore 10, in via 1° Settembre, la sindaca Emma Donnini deporrà una corona di alloro in memoria dei caduti. Al pomeriggio le iniziative si sposteranno invece sul Poggio Salamartano dove, a partire dalle 17:30, è in programma “Quel mazzolin di libertà”, evento organizzato a cura dell'associazione FucecchioèLibera e dedicato al valore del ricordo e della memoria, una festa arricchita dalla presenza di tante associazioni del territorio, che sul Poggio porteranno le loro testimonianze. Spazio anche a workshop di fiori e aquiloni, per finire con un’apericena accompagnata da musica.

“Un’altra giornata importante per mantenere vive le radici del nostro stare insieme e celebrare la storia della nostra comunità – spiega l’assessore alla memoria Alberto Cafaro -, ma anche una giornata di festa e condivisione, in nome di una libertà conquistata 82 anni fa e dei valori dell'Italia democratica, repubblicana e antifascista, che ciascuno di noi ha la responsabilità di proteggere. Grazie alle ragazze e ai ragazzi di FucecchioèLibera per l'organizzazione di questo evento e, più in generale, per le tante iniziative che portano avanti sui temi della memoria storica e della cittadinanza attiva”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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