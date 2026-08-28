Farmacia Comunale 1 a Castelfiorentino, via all’orario continuato dal 1 settembre

Farmacia Comunale 1, la prossima settimana sono in arrivo importanti novità. Da martedì 1 settembre entrerà in vigore anche per l’esercizio di Via Ridolfi (pressi Stazione Ferroviaria) l’orario continuato, che sarà operante dal lunedì al venerdì, dalle 7.30-20.00. Rispetto al passato, sarà anticipato anche l’orario di apertura (dalle 7.30, anziché 8.30 com’era finora) allargando pertanto il servizio anche all’utenza che magari aveva fino a questo momento maggiore difficoltà, per problemi di lavoro, di natura familiare o altro.

L’orario continuato è già stato sperimentato con successo alla Farmacia Comunale 2 (piazza Grandi) riscuotendo un ottimo indice di gradimento da parte della popolazione: tant’è che è stato riconfermato anche per il futuro. Di conseguenza, dopo aver rimodulato le turnazioni del personale, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno bissare la formula dell’orario no-stop anche per la Farmacia Comunale 1, considerando peraltro la potenziale, migliore fruibilità da parte anche dell’utenza che utilizza il servizio ferroviario.

Per quanto riguarda il sabato, la Farmacia Comunale 1 rimarrà aperta di norma al mattino con orario 8.00-13.00, mentre di turno e di appoggio sarà aperta sia il sabato che la domenica dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00.

“Siamo felici di poter annunciare questa novità - sottolinea l’Assessora alle Politiche Sociali, Federica Parisi – che pone di nuovo al centro delle nostre scelte i bisogni della cittadinanza. L’orario continuato di apertura aiuta le famiglie a gestire in modo migliore i tempi dettati dal lavoro o dalla stessa vita familiare rispetto al reperimento di quanto è necessario per le proprie esigenze di salute, e mi fa piacere che questa innovazione sia stata già recepita positivamente dagli utenti della Farmacia Comunale 2. Colgo l’occasione per ricordare che la Farmacia Comunale 1 ha anche attivato recentemente un nuovo servizio in collaborazione con la Misericordia per la consegna a domicilio dei farmaci, rivolto prioritariamente a persone anziane con più di 70 anni, ma anche a cittadini con disabilità o invalidità, donne in gravidanza, persone colpite da gravi patologie che limitano la possibilità di movimento, e hanno perciò difficoltà a raggiungere la farmacia. Le Farmacia Comunali – conclude Parisi - continuano a essere un presidio fondamentale per la salute pubblica, con servizi sempre più qualificati e accessibili, capaci di rispondere concretamente ai bisogni della comunità”.

Come si ricorderà le Farmacie Comunali di Castelfiorentino operano ormai da circa un anno come “Farmacia dei Servizi”, ampliando la sua funzione sul versante della prevenzione e del monitoraggio della salute. Presso la Farmacia dei Servizi è infatti possibile usufruire di numerose prestazioni sanitarie, tra cui: Elettrocardiogramma (ECG); Holter cardiaco; Holter pressorio; Autoanalisi del profilo glicemico; Autoanalisi del profilo lipidico; Autoanalisi dell'emoglobina glicata; Autoanalisi generale; Misurazione della pressione arteriosa. Tutti i servizi possono essere prenotati direttamente attraverso il sito internet delle Farmacie Comunali, rendendo ancora più semplice e immediato l'accesso alle prestazioni.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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