Farmacie di turno dal 28 agosto al 04 settembre

EMPOLI
Da venerdì 28 agosto dalle 20:00 a venerdì 04 settembre alle 20:00
Farmacia Amenta - Piazza Borromini, 5 - tel. 0571-80648
Farmacia Bolognesi - Via Valdorme, 83 (località Pozzale) - tel. 0571-924177
FARMACIE IN FERIE BACINO DI UTENZA 1
Farmacia Azzerlini - Via J.Carrucci, 248 - tel. 0571-74222 dal 10 al 28 agosto 2026
SAN MINIATO
Da venerdì 28 agosto dalle 20:00 a venerdì 04 settembre alle 20:00
Farmacia Cheli – P.zza del Popolo, 25 – tel 0571-43018
Farmacia in appoggio:
sabato 29 e domenica 30 agosto ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 Fucecchio - tel. 0571 20027
CASTELFRANCO DI SOTTO
Da venerdì 28 agosto dalle 20:00 a venerdì 04 settembre alle 20:00
Farmacia Comunale Azienda Speciale – Via Solforino, 13 - tel. 0571-489098
CERTALDO
Da venerdì 28 agosto dalle 20:00 a venerdì 04 settembre alle 20:00
Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 – tel. 0571-668197
Farmacia in appoggio:
martedì 01 settembre ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Comunale 2 – P.zza Grandi, 19 Castelfiorentino – tel. 0571-631167
MONTESPERTOLI
Da venerdì 28 agosto dalle 20:00 a venerdì 04 settembre alle 20:00
Farmacia Morena – P.zza Maria e Angela Fresu, 4 (località Martignana) – tel. 0571-606099
Farmacia in appoggio:
sabato 29 e domenica 30 agosto ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Felia Farmacie – Via Romita, 101 (località San Quirico in Collina) – tel. 0571-670856
N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.
Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.
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