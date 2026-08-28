Farmacie di turno dal 28 agosto al 04 settembre

EMPOLI

Da venerdì 28 agosto dalle 20:00 a venerdì 04 settembre alle 20:00

Farmacia Amenta - Piazza Borromini, 5 - tel. 0571-80648

Farmacia Bolognesi - Via Valdorme, 83 (località Pozzale) - tel. 0571-924177

FARMACIE IN FERIE BACINO DI UTENZA 1

Farmacia Azzerlini - Via J.Carrucci, 248 - tel. 0571-74222 dal 10 al 28 agosto 2026

SAN MINIATO

Da venerdì 28 agosto dalle 20:00 a venerdì 04 settembre alle 20:00

Farmacia Cheli – P.zza del Popolo, 25 – tel 0571-43018

Farmacia in appoggio:

sabato 29 e domenica 30 agosto ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 Fucecchio - tel. 0571 20027

CASTELFRANCO DI SOTTO

Da venerdì 28 agosto dalle 20:00 a venerdì 04 settembre alle 20:00

Farmacia Comunale Azienda Speciale – Via Solforino, 13 - tel. 0571-489098

CERTALDO

Da venerdì 28 agosto dalle 20:00 a venerdì 04 settembre alle 20:00

Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 – tel. 0571-668197

Farmacia in appoggio:

martedì 01 settembre ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Comunale 2 – P.zza Grandi, 19 Castelfiorentino – tel. 0571-631167

MONTESPERTOLI

Da venerdì 28 agosto dalle 20:00 a venerdì 04 settembre alle 20:00

Farmacia Morena – P.zza Maria e Angela Fresu, 4 (località Martignana) – tel. 0571-606099

Farmacia in appoggio:

sabato 29 e domenica 30 agosto ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Felia Farmacie – Via Romita, 101 (località San Quirico in Collina) – tel. 0571-670856

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.