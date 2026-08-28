La Fondazione Montanelli Bassi riapre al pubblico dal 1° settembre

La Fondazione Montanelli Bassi Ets a Fucecchio riapre al pubblico da martedì 1° settembre. La sede, in via G. di San Giorgio 2 a Fucecchio, sarà visitabile martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 15 alle 19. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito fondazionemontanelli.it.

La Fondazione è intitolata al giornalista e scrittore Indro Montanelli, nato proprio a Fucecchio, e conserva il patrimonio librario e documentario legato alla sua figura.

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Fonte: Ufficio stampa

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