La Fondazione Montanelli Bassi riapre al pubblico dal 1° settembre

La Fondazione Montanelli Bassi Ets a Fucecchio riapre al pubblico da martedì 1° settembre. La sede, in via G. di San Giorgio 2 a Fucecchio, sarà visitabile martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 15 alle 19. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito fondazionemontanelli.it.
La Fondazione è intitolata al giornalista e scrittore Indro Montanelli, nato proprio a Fucecchio, e conserva il patrimonio librario e documentario legato alla sua figura.
Al link le prossime iniziative
Fonte: Ufficio stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Fucecchio
Fucecchio
Attualità
28 Agosto 2026
Motori, storia e convivialità tornano protagonisti a Le Botteghe con la dodicesima edizione del Raduno Auto e Moto d'Epoca "Quelli che guidano la storia", in programma sabato 5 settembre 2026 [...]
Fucecchio
Attualità
28 Agosto 2026
Proseguono le iniziative per tenere viva la memoria dell’estate 1944. Dopo il ricordo dell’eccidio del Padule di Fucecchio, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale prosegue martedì 1 settembre con due momenti per ricordare [...]
Fucecchio
Attualità
27 Agosto 2026
Con l'anno scolastico 2026/2027 una bellissima sorpresa attende i bambini e le bambine di Vedute, a Fucecchio: la nuova scuola dell'infanzia “La casetta nel bosco”, infatti, si appresta ad aprire [...]
<< Indietro