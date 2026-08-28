Geonord Wellpoint dona un dispositivo all'avanguardia all'elisoccorso

Il servizio di elisoccorso dell’Azienda USL Toscana nord ovest riceve un importante potenziamento operativo grazie alla generosa donazione del sistema avanzato N‑E‑Xt da parte di Geonord Wellpoint Srl, azienda massese specializzata in opere sotto falda e soluzioni di dewatering.

Il presidio consentirà di immobilizzare e verricellare i pazienti in totale sicurezza anche in ambienti impervi e spazi ristretti, riducendo in modo significativo i tempi di evacuazione ed assicurando il costante mantenimento della colonna vertebrale in asse durante le delicate manovre di estricazione e recupero con verricello.

"Il sistema N‑E‑Xt - sottolinea il responsabile del servizio di elisoccorso Andrea Vignali - ci permette di essere più rapidi e sicuri nelle evacuazioni in quota e in spazi confinati. È uno strumento davvero fondamentale per estricare pazienti 'incarcerati', ad esempio a seguito di incidenti stradali, ed è particolarmente adatto alle operazioni di elisoccorso in montagna, in parete e in scenari complessi, garantendo la stabilità della colonna e ottimizzando le manovre di recupero con verricello."

"Per noi - evidenzia Enrico Iacopini, titolare di Geonord Wellpoint Srl - è un vero piacere sostenere un servizio così importante come quello dell’elisoccorso. Sapere che questa tecnologia potrà contribuire a salvare vite e a ridurre i tempi di intervento ci rende estremamente orgogliosi di questa donazione."

Il ringraziamento per la sensibilità e la generosità dimostrate è espresso congiuntamente anche dal direttore del servizio di Emergenza urgenza Nicola Bertocci e dal direttore del dipartimento Paolo Carnesecchi, che sottolineano il valore altamente strategico del presidio donato, per la sicurezza dei pazienti e l’efficacia delle operazioni di soccorso in scenari critici.

Fonte: Ufficio stampa Azienda USL Toscana nord ovest

Notizie correlate