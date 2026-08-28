Giovani musicisti da tutta Europa a Empoli: al via la European Youth Orchestra 'Ferruccio Busoni'

Dal 29 agosto al 4 settembre Empoli accoglierà i giovani talenti della European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni” (EYOFB), il progetto internazionale ideato e organizzato dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni che riunisce musicisti provenienti da diversi Paesi dell’Unione Europea in un'intensa settimana di studio, prove e crescita artistica.

Sotto la direzione del Maestro Sergio Alapont, i partecipanti saranno impegnati in un'intensa settimana di prove orchestrali che culminerà nel concerto finale del 4 settembre. Il percorso formativo sarà arricchito da una giornata di masterclass con musicisti di prestigio internazionale: Fatlinda Thaçi (violino), Elida Pali (violoncello), Vincent Morello (flauto) e Andrea Lucchi (tromba).

L'iniziativa, nata nel 2024 per le celebrazioni del centenario busoniano, ha l'obiettivo di offrire ai giovani musicisti un'esperienza formativa di alto livello, favorendo al tempo stesso l'incontro tra culture, lingue e tradizioni diverse attraverso il linguaggio universale della musica.

Non è un caso, infatti, che il progetto porti il nome di Ferruccio Busoni, compositore, pianista e intellettuale che visse e lavorò in numerosi Paesi europei, incarnando una visione della cultura capace di superare ogni confine geografico e nazionale.

La novità più importante di questa terza edizione è che la European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni” ha ottenuto il patrocinio del Parlamento Europeo, riconoscimento che ne sottolinea il valore educativo, culturale e internazionale.

L'edizione 2026 è realizzata anche grazie al sostegno di cittadini e imprese che hanno scelto di credere nel progetto attraverso Art Bonus, lo strumento nazionale che consente di sostenere la cultura beneficiando di un credito d'imposta. Un contributo concreto che permette di investire nella formazione delle nuove generazioni di musicisti e nella crescita di un'iniziativa che porta il nome di Empoli e di Ferruccio Busoni nel panorama europeo. La raccolta fondi è ancora attiva, maggiori informazioni si possono trovare su https://www.centrobusoni.org/art-bonus/

"La European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni” nasce dal desiderio di creare un luogo di incontro tra giovani musicisti europei, offrendo loro non solo un'opportunità artistica, ma anche un'esperienza umana fondata sul dialogo, sulla collaborazione e sulla condivisione", spiega il direttore artistico del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, Lorenzo Ancillotti. "Per una settimana Empoli diventa una piccola capitale europea della musica, dove talenti provenienti da Paesi diversi lavorano insieme verso un obiettivo comune".

Il percorso culminerà nel concerto finale di venerdì 4 settembre alle ore 21.00 presso la Collegiata di Sant'Andrea di Empoli, a ingresso libero.

Il programma prevede l'Ouverture dal Messiah HWV 56 di Georg Friedrich Händel, il Kriegstanz dalla Suite n. 2 op. 34a di Ferruccio Busoni, il Concerto per violino e orchestra in mi minore op. 64 di Felix Mendelssohn-Bartholdy con il giovane violinista Giorgio Abbadessa come solista e la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven.

Un appuntamento che rappresenterà il momento conclusivo di una settimana di lavoro intenso e il punto d'incontro tra giovani talenti europei, musica e cultura.

European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni”

Empoli, 29 agosto – 4 settembre 2026

Concerto finale

Collegiata di Sant'Andrea, Empoli

Ingresso libero

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa