Inizia la nuova stagione 2026/2027 dell’US Ponte a Elsa 2005

La nuova stagione dell’US Ponte a Elsa 2005 prende il via con entusiasmo, rinnovata energia e la volontà di continuare a crescere. La società si presenta ai nastri di partenza con un progetto sportivo che coinvolge tutte le categorie, dai più piccoli fino alla prima squadra, confermando il proprio ruolo di punto di riferimento per il territorio.

Un motivo di particolare orgoglio è il ritorno del Ponte a Elsa in Seconda Categoria: a quasi un decennio di distanza dall’ultima volta, la società ritrova un palcoscenico importante, frutto del lavoro, della passione e dell’impegno condiviso da giocatori, staff, dirigenti e sostenitori. Un traguardo che rappresenta non solo un punto di arrivo, ma soprattutto un nuovo punto di partenza per affrontare la stagione con ambizione, responsabilità e spirito di appartenenza.

Grande attenzione viene riservata alla crescita dei più giovani, con l’obiettivo di mettere sempre il giocatore al centro del percorso sportivo ed educativo. La società si ritrova pienamente nella visione espressa dal presidente del Comitato Regionale Toscana L.N.D., Paolo Mangini, che ha recentemente ricordato come le società sportive siano vere e proprie “agenzie educative”, chiamate a promuovere rispetto, responsabilità e sano agonismo dentro e fuori dal campo.

A guidare questo percorso c’è uno staff unito e motivato, coordinato dal direttore sportivo Andrea Franchini, chiamato a dare continuità, organizzazione e nuove energie al progetto sportivo della società. Il lavoro condiviso tra dirigenti, tecnici e collaboratori rappresenta un punto di forza fondamentale per accompagnare al meglio tutte le categorie durante la stagione.

Ecco le squadre impegnate nella nuova stagione, pronte a scendere in campo in autunno su un impianto rinnovato grazie agli importanti interventi di manutenzione realizzati nel periodo estivo dall’Amministrazione comunale di Empoli.

Seconda Categoria: dopo il ritorno in categoria, l’obiettivo è farsi trovare pronti fin dalle prime giornate, affrontando il campionato con impegno, concentrazione e spirito di squadra. La squadra vuole confermare il percorso di crescita intrapreso, lavorando con serietà per competere al meglio e rappresentare con orgoglio i colori del Ponte a Elsa.

Il gruppo che dal 24 agosto è sceso in campo agli ordini del mister Luca Bagnoli è composto da:

Viceallenatore: Voicu L.

Dirigenti: Scali, Ricciardi, Passariello, Bettarini A., Palandri M., Lenti.

Portieri: Taddei N., Maestrelli, De Carlo.

Difensori: Paci, Bettarini G., Garofalo, Farruku, Martelli, Giomarelli, Mengoni, Taddei J., Lunardi, Massetani.

Centrocampisti: Daini, Colibazzi, Del Vigo, Falco, Cappelli, Kazazi, Ousman, Palandri G., Spagli.

Attaccanti: Famiglietti, Ferri, Bagnoli, Broetto, Iacovino, Foscarini, Viggiano.

Dal 24 agosto sono ripresi gli allenamenti anche per la categoria Allievi A (2010). L’obiettivo è confermare il buon andamento della passata stagione, proseguendo il percorso di crescita con impegno, continuità e spirito di squadra. Allenatore: Gianfranco Barbera; viceallenatore: Alessio Scali.

Anche gli Allievi B (2011) iniziano la nuova stagione con entusiasmo e rinnovata motivazione, affidati alla guida del nuovo mister Andrea Giraldi, affiancato dal viceallenatore Leonardo Rosi. Il gruppo si prepara ad affrontare il campionato con voglia di crescere, spirito di squadra e grande disponibilità al lavoro.

Novità importante anche per il settore giovanile: nasce la nuova squadra di calcio a 11 dei Giovanissimi B, guidata da mister Gianni Lotti e dal viceallenatore Guglielmo Balsotti. Per molti ragazzi sarà il passaggio dal calcio a 9 al calcio a 11, una tappa significativa nel loro percorso di crescita sportiva. Il gruppo affronterà la stagione con entusiasmo, voglia di imparare e spirito di squadra.

Per le altre categorie:

Esordienti: allenati dai mister Palandri Gregorio e Cavallini Andrea, i ragazzi proseguono il loro percorso di crescita tra tecnica, disciplina e passione per il gioco. Ogni allenamento è un’occasione per migliorare, ogni partita un momento di confronto, divertimento e apprendimento. Il futuro del calcio parte da qui.

Pulcini: i bambini nati nel 2016 e 2017 saranno seguiti dai mister Peretti Andrea, Bonsignori Francesco e Vannini Edoardo. Attraverso allenamenti e partite, continueranno a sviluppare tecnica, gioco di squadra e spirito di gruppo, vivendo il calcio come un’esperienza di crescita, amicizia e divertimento.

Primi Calci: guidati dai mister Santoli Giacomo e Talini Diego, i bambini scoprono il calcio attraverso il gioco e il divertimento. Le attività li aiutano a sviluppare coordinazione, collaborazione e spirito di gruppo, trasformando ogni incontro in un momento di crescita condivisa.

Piccoli Amici: con mister Guardini Luciano, i più piccoli muovono i primi passi nel mondo del calcio in un ambiente sereno e stimolante. Il gioco favorisce movimento, socializzazione e fiducia, rendendo ogni attività un piccolo traguardo da condividere insieme.

Fonte: Ufficio Stampa

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