Installati 4 nuovi defibrillatori nel Comune di Capraia e Limite

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I dispositivi sono stati posizionati in: Piazza Vittorio Veneto; a Castra, presso l’ex scuola; in via delle Ginestre e in via del Castello

Il Comune di Capraia e Limite ha potenziato la propria rete di sicurezza sanitaria con l’installazione di quattro nuovi DAE – Defibrillatori Automatici Esterni, collocati in punti strategici del territorio per garantire un intervento tempestivo in caso di emergenza cardiaca.

I dispositivi sono stati posizionati in: Piazza Vittorio Veneto; a Castra, presso l’ex scuola; in via delle Ginestre e in via del Castello.

L’intervento rientra in un progetto più ampio dedicato alla diffusione della cultura del primo soccorso e alla creazione di una comunità sempre più preparata e consapevole.

Grazie ai corsi organizzati dalla Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno, in collaborazione con il Comune, sono stati rilasciati 30 attestati di abilitazione all’uso del DAE, un risultato che testimonia la forte partecipazione dei cittadini e l’impegno condiviso nel rafforzare la sicurezza collettiva.

“ L’installazione dei nuovi defibrillatori rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un territorio più protetto, in cui formazione, prevenzione e accessibilità ai dispositivi salvavita diventano elementi centrali delle politiche pubbliche. Accanto all’installazione dei DAE, ritengo fondamentale il percorso di formazione, che testimonia senso civico, partecipazione e attenzione verso il bene comune e che abbiamo intenzione di ripetere in autunno”, così Alessandro Giunti sindaco del Comune di Capraia e Limite.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa

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