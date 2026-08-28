Lajatico, torna "Like Eat": le cucine del mondo invadono il borgo

Sabato 5 settembre, dalle 20, il centro storico di Lajatico ospiterà la sesta edizione di "LJKE EAT – Sapori dal Mondo", la manifestazione organizzata dalla Pro Loco che proporrà un percorso gastronomico attraverso le cucine di circa quindici Paesi diversi.

I piatti saranno preparati dai residenti stranieri che vivono a Lajatico, insieme ai vicini di casa, seguendo le ricette delle rispettive tradizioni d'origine. L'iniziativa coinvolgerà famiglie arrivate da diversi Paesi che negli anni si sono stabilite nel comune.

Il percorso attraverserà le vie e le piazze del paese e sarà accompagnato da musica, spettacoli e momenti culturali. Ad animare la serata sarà il concerto de "I Matti delle Giuncaie", a cui seguirà il set di DJ Mazzo.

L'acquisto dei piatti avverrà tramite un sistema di token, con un prezzo medio di circa 4 euro a porzione.

Per l'occasione saranno disponibili parcheggi in via Papa Giovanni XXIII, via Garibaldi e presso gli impianti sportivi, oltre a un servizio di bus navetta gratuito dalla frazione di La Sterza.

L'evento è realizzato grazie al lavoro di volontari, istituzioni e attività economiche del territorio. Il programma completo e gli aggiornamenti sulla manifestazione sono diffusi attraverso i canali social della Pro Loco di Lajatico e attraverso la pagina LJKE EAT.

Fonte: Ufficio stampa

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