Miss Italia a Castelfiorentino, Giglioli (Lega): "Chiediamo chiarimenti su come era possibile accedere"

La finale di Miss Toscana al Teatro del Popolo riaccende il dibattito sulle modalità di accesso e sull’organizzazione dell’evento. A sollevare dubbi è Susi Giglioli, capogruppo della Lega a Castelfiorentino, che contesta la scarsa chiarezza nelle comunicazioni rivolte ai cittadini. Al centro della polemica, la gestione delle prenotazioni gratuite e l’apparente presenza di richieste già raccolte prima che fossero rese pubbliche le modalità per accedere alla serata. Giglioli chiede quindi chiarimenti all’amministrazione, di seguito il testo completo.

Ieri ho chiesto pubblicamente come fosse possibile accedere al Teatro del Popolo per assistere alla finale di Miss Toscana, visto che nelle locandine e nei comunicati non erano indicati né le modalità di prenotazione, né un numero da contattare, la biglietteria del Teatro ieri pomeriggio era chiusa e al telefono non rispondeva nessuno

Un’ora dopo la mia pubblicazione, provvidenzialmente, è comparsa sulla pagina Instagram del CCN 3 piazze una spiegazione che, però, solleva ulteriori domande.

Si comunica che i posti saranno assegnati gratuitamente “seguendo l’ordine delle richieste ricevute”.

Ma ricevute quando, attraverso quale canale e sulla base di quale comunicazione pubblica, se fino a quel momento non era stato spiegato ai cittadini come richiederli?

E come hanno fatto alcune persone a prenotarsi prima che le modalità fossero rese note a tutti?

La capienza limitata del Teatro è comprensibile e deve naturalmente essere rispettata nei limiti delle disposizioni di sicurezza. Quello che non è comprensibile è organizzare un evento presentato come popolare senza informare preventivamente la popolazione sulle modalità di accesso, per poi annunciare che esistono già richieste da soddisfare in ordine cronologico.

Anche la possibilità di seguire la serata all’esterno viene descritta come parte di un clima diffuso di festa e partecipazione. Ma gli schermi, gli aperitivi e le cene non risultano essere parte dell’organizzazione dell’evento, di fatto non viene indicato dove verranno istallati. Sono infatti iniziative lasciate a carico dei singoli esercizi commerciali.

Ci sono quindi chiarimenti che verranno richiesti all’amministrazione nel prossimo Consiglio Comunale perché l’amministrazione mi voglio augurare sappia con quale modalità si è svolto questo evento sempre identificato come popolare.

Perché un evento popolare non può diventare un evento riservato a chi ha saputo prima degli altri come entrare o divenire il salotto buono di pochi privilegiati.