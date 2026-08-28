Pisa, caso di Dengue: ordinata la disinfestazione a Cisanello

A seguito della segnalazione da parte dell'Azienda Usl Toscana nord ovest di un caso di Dengue riguardante un cittadino residente nel Comune di San Giuliano Terme, che ha contratto la patologia durante un soggiorno in un Paese tropicale e risulta ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive del Presidio ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, il Sindaco di Pisa Michele Conti ha disposto, attraverso un'ordinanza contingibile e urgente, un intervento di disinfestazione nell'area interessata.

Il provvedimento, adottato a titolo precauzionale e a tutela della salute pubblica, prevede trattamenti adulticidi e larvicidi contro la zanzara tigre (Aedes albopictus), oltre alla ricerca e all'eliminazione dei focolai larvali. L'obiettivo è abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nella zona dove la persona è ricoverata, al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi.

I trattamenti inizieranno da oggi, venerdì 28 agosto, e interesseranno un'area del raggio di 200 metri a partire da via Paradisa 2, individuata sulla base delle indicazioni fornite dall'Azienda Usl Toscana nord ovest. L'area è perimetrata nella mappa allegata all'ordinanza e individuata anche attraverso l'elenco delle strade e dei relativi numeri civici interessati. Gli interventi saranno effettuati sia nelle aree pubbliche sia in quelle private e prevedono trattamenti adulticidi e larvicidi e la ricerca e l'eliminazione dei focolai larvali attraverso ispezioni “porta a porta”. In caso di condizioni meteorologiche avverse, come la pioggia, i trattamenti saranno rinviati al primo giorno utile.

L'ordinanza dispone che residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e, in generale, tutti coloro che abbiano la disponibilità di aree aperte o abitazioni comprese nella zona interessata consentano l'accesso agli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi e adulticidi e per la rimozione dei focolai larvali presenti nelle aree esterne private, come cortili, giardini e terrazze. Dovranno inoltre essere rispettate le indicazioni fornite dagli operatori per evitare il riformarsi dei focolai.

Precauzioni durante la disinfestazione. Durante l'esecuzione dei trattamenti è necessario restare al chiuso con porte e finestre ben chiuse e sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio dell'aria. Gli animali domestici devono essere tenuti al chiuso e i loro ricoveri, ciotole e abbeveratoi devono essere protetti con teli di plastica. Prima del trattamento è inoltre necessario raccogliere frutta e verdura presenti negli orti oppure proteggere le piante con teli di plastica.

Precauzioni dopo la disinfestazione. Per frutta e verdura eventualmente irrorate con prodotti insetticidi dovrà essere rispettato un intervallo di 15 giorni prima del consumo; dovranno inoltre essere lavate abbondantemente e la frutta dovrà essere sbucciata prima dell'uso. Mobili, suppellettili e giochi per bambini lasciati all'esterno ed eventualmente esposti al trattamento dovranno essere puliti utilizzando guanti lavabili o monouso. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, la parte interessata dovrà essere lavata abbondantemente con acqua e sapone.

La Dengue. La Dengue è una malattia virale trasmessa all'uomo attraverso la puntura di zanzare infette del genere Aedes. Non si trasmette direttamente da persona a persona. Tra le zanzare che possono trasmettere il virus è presente anche la zanzara tigre (Aedes albopictus), largamente diffusa sul territorio italiano.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Pisa

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