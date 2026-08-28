Fit4MedRob lancia sette corsi di alta formazione sulle tecnologie per la salute

Un programma interdisciplinare di alta formazione che integra medicina, ingegneria, intelligenza artificiale e tecnologie biomedicali per affrontare le principali sfide della ricerca e dell'innovazione in ambito sanitario. La Fondazione Fit4MedRob, nata dal progetto Fit for Medical Robotics nell’ambito del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, presenta la nuova offerta formativa dedicata ai temi più avanzati delle tecnologie per la salute: sette corsi che hanno l’obiettivo di formare figure professionali in settori in cui la trasformazione tecnologica procede con grande rapidità, come la riabilitazione robotica, l'intelligenza artificiale, le tecnologie immersive, l'analisi dei dati clinici, la valutazione dell'usabilità delle tecnologie sanitarie, la progettazione degli studi clinici e gli aspetti normativi che regolano lo sviluppo e l'introduzione delle nuove soluzioni in ambito sanitario.

I corsi di formazione sono rivolti a laureati e dottorandi, professionisti, clinici e a quanti operano nel mondo della ricerca e dell’università e si svolgono tra settembre e ottobre del 2026. L'intera offerta sarà erogata online attraverso moduli specialistici, in modo da favorire la partecipazione anche di professionisti già inseriti nel mondo del lavoro. Il programma comprende corsi di alta formazione che potranno essere valorizzati nell’ambito dei percorsi dottorali e sarà progressivamente arricchito da nuove iniziative formative, comprese attività accreditate ECM.

Tutte le informazioni su come iscriversi a uno o più corsi sono disponibili sul sito della Fondazione Fit4MedRob al seguente link

Fit For Medical Robotics: l’iniziativa di ricerca per rivoluzionare i percorsi riabilitativi e assistenziali

Fit for Medical Robotics (Fit4MedRob) è un’iniziativa di ricerca finanziata nell’ambito del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, che riunisce 25 partner di cui 11 Università e Centri di ricerca, 11 IRCCS e Centri clinici e 3 realtà industriali.

Fit4MedRob affronta una sfida centrale per il futuro della riabilitazione e dell’assistenza: trasformare il potenziale delle tecnologie robotiche e digitali in soluzioni concretamente utilizzabili nella pratica clinica e integrate nei percorsi di cura, per favorire modelli sempre più personalizzati e capaci di accompagnare la persona nelle diverse fasi del percorso di cura.

Per tradurre l’innovazione in un reale beneficio per le persone e per il sistema sanitario, la tecnologia da sola non basta: occorre integrare competenze scientifiche, tecnologiche e cliniche con quelle necessarie a valutarne efficacia, sicurezza, sostenibilità e condizioni di adozione. È da questa visione che nasce la Fit for Medical Robotics Academy, il programma di alta formazione con l’obiettivo di promuovere una formazione rigorosa e una solida ricerca scientifica.

Fonte: Ufficio stampa Scuola Superiore Sant’Anna