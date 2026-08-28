Pisa, Leonardo Sostegni campione mondiale universitario di canottaggio

Medaglia d’oro per Leonardo Sostegni, studente del corso di laurea in Fisica dell’Università di Pisa, e Lorenzo Cracco, che hanno conquistato il titolo mondiale universitario di canottaggio nel Due senza maschile. La vittoria è arrivata ai Campionati mondiali universitari organizzati dalla Federazione internazionale dello sport universitario (FISU), disputati dal 13 al 15 agosto a London, in Canada.

Gli studenti-atleti azzurri hanno conquistato il titolo di Campioni Mondiali Universitari con il tempo di 6:48.33, superando il Regno Unito, secondo in 6:50.38, e la Germania, terza in 6:53.41.

L’Italia Universitaria ha conquistato il primo posto nel medagliere con 11 medaglie con una squadra composta da 35 studenti-atleti provenienti da oltre 15 università e con la guida del capo delegazione Francesca Postiglione e dei coach FIC Giovanni Calabrese, Ronny Ariberti e Mauro Tontodonati.

Il prossimo appuntamento è con i Campionati Nazionali Universitari di Canoa e Canottaggio in programma il 26 e 27 settembre 2026.

Fonte: Ufficio stampa Università di Pisa

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