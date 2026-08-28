Proroga divieto abbruciamenti in Toscana

Fino al 13 settembre 2026 compreso. L'avviso della Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze
La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze avvisa che la Regione Toscana, con atto DD. n. 19080 del 26/08/2026, ha prorogato il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali, fino al 13 settembre 2026 compreso, su tutto il territorio regionale.
Le indicazioni:
Accensione di fuochi nei boschi
Durante il periodo a rischio incendi è vietata qualsiasi accensione di fuochi.
Sono consentite esclusivamente:
-la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati presso abitazioni e relative pertinenze;
-la cottura di cibi all’interno delle aree appositamente attrezzate.
In ogni caso devono essere rispettate le prescrizioni previste dal regolamento forestale.
La violazione dei divieti, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Segnalazione incendi
In presenza di focolai o principi di incendio è importante effettuare una segnalazione tempestiva:
-112 Numero unico di emergenza europeo
-800 425 425 Numero verde della Sala operativa regionale
Fonte: Città Metropolitana di Firenze
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