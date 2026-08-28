Quarrata Serravalle, in servizio due nuovi medici di medicina generale

Sanità Quarrata
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Dal 1° settembre 2026, nell’ambito territoriale di Quarrata Serravalle, entreranno in servizio due nuovi medici di medicina generale con incarico a tempo determinato: il dottor Alessandro Alduini e il dottor Matteo Bartalucci.

La situazione dell’ambito di scelta Quarrata-Serravalle è stata seguita con particolare attenzione negli ultimi mesi da parte dell’Asl Toscana centro, a fronte della sofferenza assistenziale determinatasi a partire dall’aprile 2026 in seguito alla cessazione dell’attività di due medici di medicina generale e alla mancata copertura degli incarichi attraverso le Zone Carenti pubblicate.

Per fronteggiare la situazione e garantire la continuità dell’assistenza ai cittadini, l’Azienda Sanitaria ha ripetutamente promosso consultazioni finalizzate all’attribuzione degli incarichi, fino all’individuazione dei due nuovi professionisti.

Il dottor Alduini e il dottor Bartalucci svolgeranno la propria attività ambulatoriale nella Casa della Comunità di Quarrata, in via Montalbano 364.

A partire dal 1° settembre, i cittadini interessati potranno effettuare la scelta del nuovo medico presso uno degli sportelli dell’Anagrafe sanitaria oppure attraverso la procedura online messa a disposizione dall’Azienda.

Si precisa che martedì 1° settembre, in occasione della festività patronale di Quarrata, sarà attivo il servizio di Continuità Assistenziale contattabile attraverso il numero unico 116117. Gli ambulatori medici del dott. Alduini e del dott. Bartalucci saranno quindi effettivamente aperti a partire da mercoledì 2 settembre.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro

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