Rapina a Firenze, aggredita una coppia e rubato un orologio di valore: fermati due giovani

Rapina a Firenze, una coppia è stata aggredita in via Brunelleschi e un uomo è stato derubato di un orologio di valore. La Polizia di Stato ha fermato due giovani, un cittadino straniero di 25 anni e un 17enne, ritenuti presunti autori dell’aggressione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due coniugi italiani stavano passeggiando quando si sono accorti di essere seguiti da un uomo. La coppia si è fermata davanti a una vetrina per lasciarlo passare, ma il giovane avrebbe estratto una bomboletta di spray urticante, spruzzandola sul volto della donna.

Contemporaneamente, un secondo complice avrebbe aggredito l’uomo, afferrandolo per un braccio e strappandogli dal polso l’orologio. Durante una breve colluttazione, il primo aggressore avrebbe quindi spruzzato nuovamente lo spray sul volto della vittima, permettendo ai due di allontanarsi con il bottino.

Gli agenti delle Volanti di via Zara, intervenuti immediatamente, hanno trovato nelle strade vicine un cappello da baseball e una prima bomboletta di spray utilizzata durante l’aggressione.

Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Firenze, avviate subito dopo la rapina, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’episodio anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Nel giro di poche ore gli investigatori hanno rintracciato i due presunti autori. Il 25enne è stato individuato nei pressi di un palazzo in via degli Alfani e trovato in possesso di una bomboletta di spray antiaggressione ritenuta identica a quella utilizzata durante la rapina.

Il 17enne è stato invece rintracciato all’interno di un B&B di via Ricasoli. Nella struttura gli investigatori hanno trovato altre quattro bombolette di spray urticante, gli indumenti che sarebbero stati utilizzati durante la rapina e l’orologio rubato, nascosto all’interno di una cassapanca nel cortile.

Alla luce della corrispondenza tra le caratteristiche fisiche dei due giovani e gli abiti indossati al momento dei fatti, il personale della Polizia ha proceduto al fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata in concorso. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il 17enne è stato deferito in stato di libertà e accompagnato presso una struttura per minori.

Entrambi sono stati inoltre denunciati per porto di oggetti atti ad offendere.

La Procura della Repubblica di Firenze ha successivamente richiesto la convalida del fermo e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Il giudice ha disposto in conformità.

La Polizia precisa che l’effettiva responsabilità degli indagati e la fondatezza delle accuse dovranno essere accertate nel corso del processo. I due sono assistiti dalla presunzione di innocenza e le contestazioni formulate nei loro confronti dovranno essere sottoposte alla verifica dell’autorità giudiziaria, come previsto dal d.lgs. 188/2021.