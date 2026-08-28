Rapine tra Empoli, Fucecchio e San Miniato, FdI elogia la polizia: "Indagine complessa e puntuale"

Fratelli d’Italia Empoli e il Gruppo consiliare Fratelli d’Italia Empoli esprimono il proprio apprezzamento per l’attività investigativa svolta dal personale dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli nell’ambito dell’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, relativa a cinque rapine e a un ulteriore furto con destrezza commessi tra gennaio e marzo nei territori di Empoli, Fucecchio e San Miniato.

"Stando a quanto si apprende, le indagini hanno consentito di ricostruire e collegare diversi episodi delittuosi, alcuni dei quali caratterizzati da particolare violenza nei confronti delle vittime, e hanno condotto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze nei confronti di tre persone.

Il provvedimento eseguito – dunque - rappresenta l’esito di un’attività investigativa complessa e puntuale poiché l’applicazione della custodia cautelare in carcere presuppone una valutazione dell’autorità giudiziaria circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, con riferimento al quadro indiziario, alle esigenze cautelari e ai criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura.

Fratelli d’Italia Empoli sottolinea come il risultato conseguito confermi ancora una volta la professionalità, la capacità operativa e la conoscenza del territorio degli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Empoli. Agli investigatori che hanno lavorato all’indagine rivolgiamo un ringraziamento sincero. Ricostruire una serie di episodi avvenuti in luoghi e momenti differenti, individuarne le analogie operative e raccogliere gli elementi necessari da sottoporre alla Procura e al giudice richiede competenza, tenacia e un’attenta attività di analisi. Il risultato ottenuto restituisce sicurezza alla comunità e costituisce una risposta concreta alle vittime, alcune delle quali hanno riportato conseguenze fisiche significative.

Controllo del territorio e investigazione non sono attività alternative, ma parti complementari di un’unica strategia di sicurezza. Per questo continueremo a sostenere la necessità di garantire al Commissariato di Empoli organici, mezzi e risorse adeguati alla popolazione e all’estensione dell’area servita. Dietro risultati come quello raggiunto vi sono il lavoro, il sacrificio e la professionalità di donne e uomini dello Stato che meritano il riconoscimento delle istituzioni e dell’intera comunità. Fratelli d’Italia Empoli e il Gruppo consiliare Fratelli d’Italia Empoli rinnovano infine la propria vicinanza alle persone che hanno subito le rapine e le aggressioni, formulando l’auspicio che il procedimento giudiziario possa accertare compiutamente tutte le responsabilità confermando le ipotesi investigative e le valutazioni emerse nella fase delle indagini preliminari".

Fratelli d’Italia Empoli

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia Empoli

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