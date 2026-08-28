Rimossi rifiuti abbandonati a Quarrata: Plures Alia interviene dopo segnalazione di Legambiente

- Intervento tempestivo questa mattina a Quarrata, dove una squadra di Plures Alia si è attivata con immediatezza a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di rifiuti abbandonati sul territorio, trasmessa da Legambiente Quarrata e condivisa con l'Amministrazione comunale.

In poche ore gli operatori hanno provveduto alla rimozione dei materiali segnalati, restituendo l'area al decoro e garantendo la corretta gestione dei rifiuti raccolti. L'intervento ha permesso di rimuovere complessivamente 6 monitor di computer, 2 frigoriferi di piccole dimensioni, circa 40 chilogrammi di rifiuto residuo non differenziabile raccolto in sacchi neri e circa 2 metri cubi di mobiletti e altri arredi. Si tratta di materiali di natura diversa, comprese apparecchiature elettriche ed elettroniche, che richiedono modalità di gestione specifiche e che, se abbandonati sul territorio, possono rappresentare un problema sia sotto il profilo del decoro urbano sia per una corretta gestione ambientale.

L'intervento di oggi rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra territorio, associazioni, Amministrazione e gestore del servizio, e dell'importanza delle segnalazioni nel consentire di individuare rapidamente situazioni di abbandono e intervenire in tempi brevi.

Plures Alia, ringraziando Legambiente Quarrata ed i suoi volontari per il lavoro ed il presidio costante del territorio, ricorda che l'abbandono dei rifiuti può essere evitato utilizzando i servizi di raccolta messi a disposizione sul territorio, in particolare quelli dedicati ai rifiuti ingombranti e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, semplici da attivare e gratuiti. Con la nuova piattaforma digitale AliaEstra, disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android, è possibile attivare numerosi servizi digitali per semplificare la gestione quotidiana dei rifiuti: effettuare segnalazioni di rifiuti abbandonati, prenotare il ritiro degli ingombranti a domicilio, individuare gli ecocentri più vicini, segnalare cassonetti pieni, danneggiati o mancati ritiri, accedere ai servizi commerciali e Utilizzare il servizio ‘Dove lo butto’.

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa

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