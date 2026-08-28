Rimossi rifiuti abbandonati a Quarrata: Plures Alia interviene dopo segnalazione di Legambiente

Cronaca Quarrata
Condividi su:
Leggi su mobile

Intervento tempestivo; sono stati rimossi dal territorio rifiuti ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche

- Intervento tempestivo questa mattina a Quarrata, dove una squadra di Plures Alia si è attivata con immediatezza a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di rifiuti abbandonati sul territorio, trasmessa da Legambiente Quarrata e condivisa con l'Amministrazione comunale.

In poche ore gli operatori hanno provveduto alla rimozione dei materiali segnalati, restituendo l'area al decoro e garantendo la corretta gestione dei rifiuti raccolti. L'intervento ha permesso di rimuovere complessivamente 6 monitor di computer, 2 frigoriferi di piccole dimensioni, circa 40 chilogrammi di rifiuto residuo non differenziabile raccolto in sacchi neri e circa 2 metri cubi di mobiletti e altri arredi. Si tratta di materiali di natura diversa, comprese apparecchiature elettriche ed elettroniche, che richiedono modalità di gestione specifiche e che, se abbandonati sul territorio, possono rappresentare un problema sia sotto il profilo del decoro urbano sia per una corretta gestione ambientale.

L'intervento di oggi rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra territorio, associazioni, Amministrazione e gestore del servizio, e dell'importanza delle segnalazioni nel consentire di individuare rapidamente situazioni di abbandono e intervenire in tempi brevi.

Plures Alia, ringraziando Legambiente Quarrata ed i suoi volontari per il lavoro ed il presidio costante del territorio, ricorda che l'abbandono dei rifiuti può essere evitato utilizzando i servizi di raccolta messi a disposizione sul territorio, in particolare quelli dedicati ai rifiuti ingombranti e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, semplici da attivare e gratuiti. Con la nuova piattaforma digitale AliaEstra, disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android, è possibile attivare numerosi servizi digitali per semplificare la gestione quotidiana dei rifiuti: effettuare segnalazioni di rifiuti abbandonati, prenotare il ritiro degli ingombranti a domicilio, individuare gli ecocentri più vicini, segnalare cassonetti pieni, danneggiati o mancati ritiri, accedere ai servizi commerciali e Utilizzare il servizio ‘Dove lo butto’.

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa

Notizie correlate

Quarrata
Cronaca
24 Luglio 2026

Finto maresciallo truffa una pensionata a Quarrata: arrestato dopo la fuga in taxi

Un finto maresciallo dei Carabinieri ha tentato di raggirare una pensionata di 77 anni a Quarrata, ma è stato individuato e arrestato dai militari dopo la fuga a bordo di [...]

Quarrata
Cronaca
31 Maggio 2026

Altro incidente a Quarrata, muore scooterista di 30 anni

Ancora sangue sulle strade di Quarrata. Un uomo di 30 anni è morto dopo un violento incidente avvenuto nella serata di ieri nella frazione di Casini. Si tratta della seconda [...]

Quarrata
Cronaca
30 Maggio 2026

Tragedia nella notte a Quarrata: muore 24enne in un incidente

Aveva solamente ventiquattro anni, è morto in un tragico incidente nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio. È successo poco dopo le 3 a Quarrata, nella frazione di [...]



Tutte le notizie di Quarrata

<< Indietro

torna a inizio pagina