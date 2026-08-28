Ripartono i corsi di teatro di Mattia Fornabaio per tutte le età

Un corso di teatro può servire a molte cose: a migliorare l'autostima, a sconfiggere la timidezza, a esprimere le proprie emozioni, ad ascoltare e ascoltarsi, a tirare fuori la propria creatività e a molto altro ancora. Attraverso esercizi di training (corpo e voce), giochi di gruppo, improvvisazione, rilassamento corporeo, e grazie ai nostri strumenti espressivi, andremo a scoprire noi stessi e ad iniziare un meraviglioso percorso di coscienza e di conoscenza. Ed infine, perché no, impareremo anche a recitare e ad andare in scena. Corsi di teatro per bambini, ragazzi, adulti e per la terza età. Gruppi a numero limitato. Lavoro su testi di autori degni di nota. Dove: sede principale a Empoli in Via Gian Battista Vico 36/A (negli spazi della scuola Move). Altre sedi: Auser e Scuola Zephyr.

Per maggiori informazioni: 329 8574777 (anche tramite messaggio WhatsApp).

Notizie correlate