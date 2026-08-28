Scontro tra camion e bici elettrica a Colle Val d’Elsa: morto un 27enne

Incidente mortale a Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena, dove un 27enne è morto in seguito allo scontro tra un camion e una bicicletta elettrica. L’impatto è avvenuto sulla provinciale 74, nella zona di Pian dell’Olmino.

Nell’incidente è rimasto ferito anche un 23enne, che secondo le prime informazioni si trovava sullo stesso mezzo a due ruote. Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto e trasportato in elisoccorso all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il medico inviato dal 118, un’ambulanza e l’elisoccorso Pegaso 1.

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente. In particolare, dovranno essere verificate le direzioni di marcia e la corretta tenuta della carreggiata da parte dei due veicoli coinvolti, elementi utili a stabilire le cause dello scontro tra il camion e la bici elettrica.