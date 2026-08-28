Siena, proseguono le immatricolazioni per l'anno accademico 2026-2027

Proseguono le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale non a numero programmato dell’Università di Siena che si tengono a Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno.

Le scadenze sono: il 3 novembre per i corsi di laurea e 18 dicembre per i corsi magistrali.

Proseguono anche le attività per l’ammissione ai corsi a numero programmato.

Per i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie c’è tempo fino al 4 settembre (ore 12.00) per presentare domanda di ammissione alla selezione.

Dal 26 agosto è aperta sul portale Universitaly la presentazione delle domande per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in lingua inglese "Dentistry and Dental Prosthodontics". I posti a Siena sono complessivamente 35. Termine di presentazione il 9 settembre (ore 15.00).

A settembre è prevista la seconda fase della selezione per l’ammissione al corso di laurea triennale in inglese "Biotech Engineering for Health", che coniuga biotecnologie e ingegneria dell’informazione. Sono ancora disponibili 24 posti per cittadini europei e 5 posti per cittadini non europei non richiedenti visto. La scadenza per le domande è il 18 settembre per informazioni LINK.

Il 30 settembre (ore 12.00), scadono i termini per fare domanda al corso di laurea triennale in Biotecnologie, sono 110 i posti complessivamente a disposizione.

A San Giovanni Valdarno è possibile seguire in presenza il corso di laurea ad orientamento professionale in Tecnologie per l’Ambiente, le Costruzioni e il Territorio – TACT. I termini per l'iscrizione, per chi non avesse già fatto domanda, riapriranno nuovamente dalle ore 11.00 del 17 settembre 2026 e chiuderanno alle ore 11 del 29 settembre 2026.

Tutte le informazioni di dettaglio sono pubblicate sul portale di Ateneo e sul sito OrientarSI.

Fonte: Ufficio stampa Università di Siena

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