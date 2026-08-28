Spaccia cocaina da casa all'Elba, arrestato

Cronaca Portoferraio
Condividi su:
Leggi su mobile
Foto archivio

Un 50enne è stato arrestato dai carabinieri a Portoferraio. I militari erano stati incuriositi dal viavai dall'appartamento dell'uomo, hanno quindi eseguito una perquisizione.

I carabinieri hanno rinvenuto circa 40 grammi di cocaina in parte suddivisa in dosi, oltre a tutto l’occorrente per il confezionamento e la pesatura delle dosi da spacciare. Tutto lo stupefacente ed il materiale è stato posto sotto sequestro.

Il 50 enne è stato tratto in arresto in flagranza di reato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Livorno. Rischia una pena che potrebbe raggiungere i 5 anni di reclusione.

Notizie correlate

Portoferraio
Cronaca
25 Agosto 2026

Accoltella il proprietario di una barca, arrestato a Portoferraio

Una violente aggressione è avvenuta su una barca a Portoferraio, un giovane ha accoltellato una persona ed è stato arrestato. I fatti sono avvenuti su un'imbarcazione privata in zona Magazzini. [...]

Portoferraio
Cronaca
14 Agosto 2026

Rapina a Piombino, arrestato a Portoferraio il secondo presunto autore

Un normale controllo nell'area portuale di Portoferraio ha permesso ai Carabinieri di individuare e arrestare il secondo uomo ritenuto coinvolto nella rapina avvenuta negli scorsi giorni in via Roma a [...]

Portoferraio
Cronaca
10 Agosto 2026

Decesso paziente trasferito dall'Elba a Livorno, le verifiche interne dell'Asl

"In relazione alla vicenda legata al decesso nel mese di luglio del signor Roberto Raspolli, l’Azienda USL Toscana nord ovest rinnova innanzitutto il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla [...]



Tutte le notizie di Portoferraio

<< Indietro

torna a inizio pagina