Spaccia cocaina da casa all'Elba, arrestato

Un 50enne è stato arrestato dai carabinieri a Portoferraio. I militari erano stati incuriositi dal viavai dall'appartamento dell'uomo, hanno quindi eseguito una perquisizione.

I carabinieri hanno rinvenuto circa 40 grammi di cocaina in parte suddivisa in dosi, oltre a tutto l’occorrente per il confezionamento e la pesatura delle dosi da spacciare. Tutto lo stupefacente ed il materiale è stato posto sotto sequestro.

Il 50 enne è stato tratto in arresto in flagranza di reato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Livorno. Rischia una pena che potrebbe raggiungere i 5 anni di reclusione.

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