Sport al Parco, una giornata di sport gratuita per tutta la famiglia

Con settembre torna "Sport al Parco", la giornata promossa dal Comune di Montespertoli per avvicinare cittadini di ogni età alla pratica sportiva. L'appuntamento è per domenica 6 settembre 2026, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso il Parco Urbano di via Aldo Moro 92.

L'iniziativa, a partecipazione libera e completamente gratuita, offrirà un pomeriggio all'aperto ricco di dimostrazioni e attività pratiche rivolte ad adulti e bambini, grazie alla collaborazione delle società e associazioni sportive del territorio.

In programma numerose discipline, tra cui: atletica, basket, danza, ginnastica artistica, karate, pallavolo, tennis, zumba, total body, pilates, tai chi chuan, attività fisica adattata (AFA), calcio, equitazione, messa in sella e prova giochi a cavallo. L'evento è organizzato dal Comune di Montespertoli in collaborazione con l'A.S.D. Montespertoli, Valdelsa Runners, Toscana Equitazione e Montespertoli Montesport. Durante il pomeriggio i partecipanti potranno non solo provare gratuitamente le diverse discipline insieme a istruttori e tecnici, ma anche richiedere informazioni sulle iscrizioni ai corsi delle società presenti.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa