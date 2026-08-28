UniSi, avvisi per la designazione di due componenti del CdA

L’Università di Siena ha indetto due selezioni pubbliche per designazioni in seno al Consiglio di Amministrazione, rivolti a non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo - ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 dello Statuto.

Il primo avviso è finalizzato all’individuazione di un componente esterno ai ruoli dell’Ateneo, la cui designazione spetta al Rettore, sentiti Sindaco del Comune di Siena e Presidente della Provincia, nell’ambito di una rosa di candidati e candidate definita da una commissione nominata dal Senato Accademico. L’obiettivo è selezionare una persona che possa garantire una valida espressione del territorio.

Il secondo avviso riguarda l’individuazione di un componente, sempre non appartenente ai ruoli dell’Ateneo, designato dal Rettore entro una rosa di candidati e candidate definita da una commissione nominata dal Senato Accademico, in modo da individuare una persona di comprovata competenza in campo gestionale e con un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.

Le candidature devono pervenire all’Università di Siena entro l’8 ottobre 2026 (ore 12.00).

Entrambi gli incarichi, di durata quadriennale e rinnovabili una sola volta, decorreranno dal 7 dicembre 2026.

Le modalità per la presentazione della domanda, i requisiti e le altre informazioni utili sono pubblicati sugli avvisi reperibili all’Albo online dell’Università di Siena e sul sito web dell’Ateneo ( https://www.unisi.it/procedure-elettorali ).

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio convenzioni e procedimenti elettorali dell’Università di Siena al numero telefonico 0577 235127 o per mail all’indirizzo uffcontratti@unisi.it .

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa

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