Al Santa Barbara il Moto Club Pellicorse in pista con Giannozzi e Montagni

Nel weekend di Ponte a Egola il sodalizio organizzatore sarà protagonista anche in gara con Giulio Giannozzi e Lorenzo Montagni nella 125 Junior. Al via anche numerosi piloti toscani nelle classi 65, 85 e 125.

Il fine settimana del Campionato Italiano Motocross Junior 2026 al Crossodromo Santa Barbara avrà un significato particolare per il Moto Club Pellicorse, impegnato non soltanto nell’organizzazione di uno degli appuntamenti più importanti della stagione giovanile nazionale, ma anche direttamente in pista con due propri portacolori.

A difendere i colori del club sanminiatese nella classe 125 Junior saranno infatti Giulio Giannozzi e Lorenzo Montagni, entrambi al via in sella a una Husqvarna 125 2T.

Per il Moto Club Pellicorse sarà quindi un weekend dal doppio valore: da una parte il grande lavoro organizzativo necessario per accogliere al Santa Barbara oltre duecento giovani piloti provenienti da tutta Italia, dall’altra la soddisfazione di vedere due atleti del proprio sodalizio confrontarsi direttamente con i migliori interpreti nazionali della categoria.

La presenza di Giannozzi e Montagni rappresenta inoltre un segnale concreto del lavoro svolto dal club sul fronte della crescita sportiva dei giovani, in un contesto nel quale il Campionato Italiano Junior costituisce uno dei principali banchi di prova per i talenti emergenti del motocross italiano.

L’appuntamento di Ponte a Egola avrà anche una marcata impronta regionale. Saranno infatti numerosi i piloti toscani presenti nelle categorie 65, 85 e 125, a conferma della vitalità del movimento giovanile della regione.

Nella classe 65 Unica saranno al via Valentino Squarcialupi, su KTM 65 2T, e Brando Baldoni, anch’egli su KTM 65 2T.

Molto nutrita anche la rappresentanza nella 85 Junior, dove saranno impegnati Ettore Milighetti su KTM 85 2T, Cosimo Santi su KTM 85 2T, Giulio Giomi su Husqvarna 85 2T, Enea Baracani su KTM 85 2T e Miguel Angel Maltinti su KTM 85 2T.

Nella 85 Senior figurano invece Gabriele Borgognoni su KTM 85 2T, Matteo Finocchiaro su KTM 85 2T e Nicolas Baldini su Husqvarna 85 2T.

Particolarmente consistente la presenza toscana anche nella 125 Junior. Oltre ai portacolori del Moto Club Pellicorse, Giulio Giannozzi e Lorenzo Montagni, saranno al via Lapo Aglietti su Husqvarna 125 2T, Giacomo Calvani su KTM 125 2T, Riccardo Mescolini su Yamaha 125 2T, Riccardo Burrini su KTM 125 2T, Luis Leon Barsottelli su KTM 125 2T e Samuele Brandini su GASGAS 125 2T.

Per tutti loro il weekend rappresenterà un banco di prova di grande valore, su un tracciato tecnico e selettivo come il Santa Barbara di Ponte a Egola, capace di mettere in evidenza velocità, precisione di guida, capacità di adattamento e gestione delle manche.

Correre davanti al pubblico toscano offrirà inoltre una motivazione in più ai piloti di casa, chiamati a misurarsi con avversari provenienti da tutta Italia in un appuntamento che comincerà a definire con maggiore precisione i valori del Campionato Italiano Junior 2026.

Per il Moto Club Pellicorse sarà dunque un fine settimana particolarmente intenso, vissuto tra il lavoro dietro le quinte e l’attenzione per quanto accadrà in pista.

Giulio Giannozzi e Lorenzo Montagni saranno i due riferimenti del club organizzatore nella 125 Junior, inseriti in una rappresentanza toscana ampia e competitiva che porterà al Santa Barbara numerosi giovani protagonisti delle classi 65, 85 e 125.

Fonte: Ufficio Stampa

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