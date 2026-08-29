Annullato concerto Tony Boy, FdI: "Scelta opportuna e responsabile"

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Il concerto di Tony Boy a Empoli è stato annullato dopo che il rapper è stato arrestato e si trova ai domiciliari. Di seguito la nota di Coordinamento Fratelli d’Italia Empoli e Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Empoli.

Il Coordinamento di Fratelli d’Italia Empoli e il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Empoli registrano positivamente la decisione di annullare il concerto di Tony Boy, previsto per questa sera al Beat Festival. Si tratta di una scelta opportuna e responsabile, coerente con quanto avevamo richiesto nei giorni scorsi nell’interesse della manifestazione, del pubblico e della città.

Non intendiamo alimentare ulteriori polemiche personali: adesso la priorità deve essere garantire informazioni chiare e rimborsi rapidi a tutti coloro che avevano acquistato il biglietto. Nei prossimi giorni presenteremo un accesso agli atti per conoscere gli eventuali effetti economici dell’annullamento, verificando se siano rimasti costi a carico del Comune o comunque collegati a risorse pubbliche. È un approfondimento doveroso, improntato esclusivamente alla trasparenza e alla corretta informazione dei cittadini.

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