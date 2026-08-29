Beat Festival, annullato il concerto di Nerissima Serpe, Latrelle e G.Mineiro

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(foto gonews.it)

La serata del 30 agosto cambia programma: confermato il festival con ingresso gratuito al Crazy 90's. Rimborso dei biglietti disponibile

Il concerto di Nerissima Serpe, Latrelle e G.Mineiro, previsto per domenica 30 agosto al Beat Festival, è stato annullato. A comunicarlo è l'organizzazione della manifestazione, precisando che la cancellazione è dovuta a motivi "non imputabili né agli artisti né all’organizzazione del Beat Festival".

Chi aveva acquistato il biglietto potrà richiedere il rimborso attraverso la piattaforma TicketOne entro il 30 settembre. Appena ieri era arrivata la notizia dell'annullamento del concerto di Tony Boy, attualmente ai domiciliari a Padova per essere stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa in casa.

La serata di domenica 30 agosto, tuttavia, non è stata cancellata e il Beat Festival ha confermato la programmazione sul main stage con uno spettacolo a ingresso gratuito. Dalle 21:30 è previsto il Crazy 90's, show dedicato alla musica, ai colori e all'atmosfera degli anni Novanta, con hit dance e pop, animazione, coreografie e allestimenti a tema.

Le altre aree del festival saranno regolarmente aperte già dalle 18:00. I visitatori potranno quindi accedere all'Area Food, alla Beer Area, al Market e all'Area Relax prima dell'inizio dello spettacolo.

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