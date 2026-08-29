Cerrino d'Oro 2026 a Anna Bargi, che ha 'inventato' il Palio

Torna puntuale in occasione del Settembre cerretese, l’appuntamento con il “Cerrino d’Oro”, il riconoscimento attribuito a chi si sia particolarmente distinto per il suo impegno nel campo della cultura, del lavoro, dell’imprenditoria, della solidarietà e dello sport. Istituito da Sergio Brotini nel 1997, il Cerrino d’oro 2026 verrà consegnato ad Anna Bargi.
Protagonista (unica donna), della nascita del Palio, insieme a Brotini, Fiumi e Cinotti, Anna Bargi ha dato un notevole contributo alla crescita sociale e culturale di Cerreto Guidi e della sua comunità. Oltre ad aver “inventato” il Palio, Anna Bargi è un punto di riferimento nella scoperta e riscoperta della storia di Cerreto Guidi con diverse pubblicazioni, senza dimenticare il suo impegno a favore di tanti ambiti associativi, sempre al servizio della comunità.
Il premio verrà consegnato nel corso di una cerimonia in programma Martedì 1° settembre alle ore 21,30, sul palco del Palio, in Piazza Vittorio Emanuele II. Poco prima, alle ore 21,00, è prevista la premiazione del concorso “Una foto per Isabella”.
Alla consegna del “Cerrino d’Oro” interverranno la Sindaca Simona Rossetti e il Presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori.
ALBO d’ORO del “Cerrino d’Oro”
1997: I presidenti delle contrade del Palio
1998: Giovanni Micheli
1999: Don Renato Marconcini e Mario Benvenuti
2000: Bruno Fiumi
2001: Adriano Prosperi
2002: Isaldo Bonaccorsi
2003: Luciano Cinotti
2004: Guido Santini
2005: Giovan Battista Cappellini
2006: Remo Salvadori
2007: Stefano Palatresi
2008: Mario Rossetti
2009: Sergio Brotini
2010: Antonio Brotini
2011: Mons. Carlo Ciattini
2012: Luciano Artusi
2013: non assegnato
2014: Luca Ancillotti
2015: Don Donato Agostinelli
2016: Gessica Mancini
2017: non assegnato
2018: Associazione Pro Loco
2019: Associazione per i Gemellaggi
2020: non assegnato
2021: Primo Palatresi
2022: Ermindo Michetti (alla memoria)
2023: Stefano Pinciaroli
2024: La Notte d’Isabella
2025: Real Cerretese, Cerretese Pallavolo, Polisportiva Basket Cerretese
2026: Anna Bargi
Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa
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