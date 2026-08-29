Cerrino d'Oro 2026 a Anna Bargi, che ha 'inventato' il Palio

Torna puntuale in occasione del Settembre cerretese, l’appuntamento con il “Cerrino d’Oro”, il riconoscimento attribuito a chi si sia particolarmente distinto per il suo impegno nel campo della cultura, del lavoro, dell’imprenditoria, della solidarietà e dello sport. Istituito da Sergio Brotini nel 1997, il Cerrino d’oro 2026 verrà consegnato ad Anna Bargi.

Protagonista (unica donna), della nascita del Palio, insieme a Brotini, Fiumi e Cinotti, Anna Bargi ha dato un notevole contributo alla crescita sociale e culturale di Cerreto Guidi e della sua comunità. Oltre ad aver “inventato” il Palio, Anna Bargi è un punto di riferimento nella scoperta e riscoperta della storia di Cerreto Guidi con diverse pubblicazioni, senza dimenticare il suo impegno a favore di tanti ambiti associativi, sempre al servizio della comunità.

Il premio verrà consegnato nel corso di una cerimonia in programma Martedì 1° settembre alle ore 21,30, sul palco del Palio, in Piazza Vittorio Emanuele II. Poco prima, alle ore 21,00, è prevista la premiazione del concorso “Una foto per Isabella”.

Alla consegna del “Cerrino d’Oro” interverranno la Sindaca Simona Rossetti e il Presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori.

ALBO d’ORO del “Cerrino d’Oro”

1997: I presidenti delle contrade del Palio

1998: Giovanni Micheli

1999: Don Renato Marconcini e Mario Benvenuti

2000: Bruno Fiumi

2001: Adriano Prosperi

2002: Isaldo Bonaccorsi

2003: Luciano Cinotti

2004: Guido Santini

2005: Giovan Battista Cappellini

2006: Remo Salvadori

2007: Stefano Palatresi

2008: Mario Rossetti

2009: Sergio Brotini

2010: Antonio Brotini

2011: Mons. Carlo Ciattini

2012: Luciano Artusi

2013: non assegnato

2014: Luca Ancillotti

2015: Don Donato Agostinelli

2016: Gessica Mancini

2017: non assegnato

2018: Associazione Pro Loco

2019: Associazione per i Gemellaggi

2020: non assegnato

2021: Primo Palatresi

2022: Ermindo Michetti (alla memoria)

2023: Stefano Pinciaroli

2024: La Notte d’Isabella

2025: Real Cerretese, Cerretese Pallavolo, Polisportiva Basket Cerretese

2026: Anna Bargi

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa