Chiusi della Verna, inaugurato il 'Ponte della Pace'

Inaugurato il ponte tibetano sul torrente Corsalone realizzato dal Comune di Chiusi della Verna con il contributo della Regione Toscana. Il ponte - lungo 50 metri e largo 1.30 metri - garantirà un collegamento ciclopedonale tra le località Corsalone e La Lappola, offrendo un nuovo possibile itinerario verso il santuario francescano a pellegrini, escursionisti e cicloturisti.

“Questa nuova opera sarà utile per chi vuole raggiungere camminando il santuario – ha spiegato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - ma ha anche un forte valore simbolico e trasforma la barriera naturale del torrente in un luogo di incontro e scoperta della natura. E’ stato battezzato “Ponte della Pace” e mette in relazione il basso Casentino con la Via di Francesco, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e i percorsi che conducono al santuario della Verna”.

“Un nuovo ponte è sempre simbolo di unione, collegamento, connessione – ha sottolineato Boni – in questo caso il valore simbolico dell’infrastruttura è anche maggiore perché grazie alla nuova infrastruttura il passaggio dea una sponda all’altra del torrente sarà sicuro anche per chi necessita di sedie a rotelle o per le famiglie con passeggini. Inoltre la posizione permetterà un punto di vista privilegiato sul paesaggio circostante. Chiusi della Verna racchiude fascino, sacralità ed un profondo senso di pace, e per questo trovo giusto che proprio a questo ambizioso obiettivo globale sia dedicata una struttura che, pur nel suo piccolo, parla di connessioni e di distanze riunite”

Fonte: Regione Toscana