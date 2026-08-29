Frana di Lari, riprendono i lavori della Provincia di Pisa

Attualità Casciana Terme Lari
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Riprendono i lavori a cura della Provincia di Pisa per la messa in sicurezza del movimento franoso al KM 4+200 DELLA S.P. 46 CASCIANA Terme.

"Nella giornata di lunedì 24 agosto è stato infatti consegnato il cantiere dei lotti 1 e 2, dopo che a fine aprile scorso avevamo visto la conclusione dei lotti 3 e 4. I prossimi interventi prenderanno il via intorno alla metà di settembre", afferma il Presidente Massimiliano Angori, impegnato in un nuovo sopralluogo con il Sindaco di Casciana Terme Lari, Paolo Mori e l'Assessora ai Lavori Pubblici Rossana Sordi. "I due lotti che partono adesso hanno un importo di spesa complessiva pari a 2,8 milioni di euro. Le lavorazioni dovrebbero terminare, in base al cronoprogramma della struttura tecnica provinciale e salvo imprevisti, entro il 2027", aggiunge Angori.

"Ricordo inoltre che i lotti 3 e 4 eseguiti hanno riguardato interventi di riqualificazione e regimazione idraulica di fluidi provenienti dal centro abitato, mediante briglia in cemento armato, rivestita in pietrame e scogliera in massi ciclopici. L'importo complessivo di questi primi interventi ha superato i 2,5 milioni di euro, per una spesa complessiva che supera i 5 milioni di euro e consente alla collettività di godere di una nuova infrastruttura in piena sicurezza".

"Con l'avvio dei lotti 1 e 2 si completa finalmente un intervento atteso da molti anni dalla nostra comunità", dichiara il Sindaco di Casciana Terme Lari, Paolo Mori. "Ringraziamo la Provincia di Pisa e la sua struttura tecnica per l'impegno costante dimostrato in questi anni e la costante collaborazione con il Comune di Lari Casciana Terme. Con la conclusione di tutti i lotti, prevista entro il 2027, ed il rispetto del cronoprogramma la comunità potrà finalmente riappropriarsi in piena sicurezza di un'arteria fondamentale per il nostro territorio. È il segnale concreto che quando la politica sa dialogare si realizzano risultati concreti per il territorio".

Fonte: Provincia di Pisa - Ufficio stampa

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