È venuto a mancare Gianluca Papini, imprenditore fucecchiese

Cronaca Fucecchio
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È scomparso sul divano di casa, quasi cinque anni dopo la tragica morte del figlio Filippo

Gainluca Papini è scomparso a 62 anni, Fucecchio piange il direttore del Consorzio Toscana Manifatture. È stato trovato trovato sul divano di casa senza vita dalla moglie, si stava riposando dopo pranzo. La notizia è stata diramata nella serata del 28 agosto.

"Ci sono notizie che arrivano, ti sconquassano l’anima lasciandoti inebetito e senza capacità di reagire. Oggi a metà pomeriggio Gianluca, il Papo, ci ha lasciati. Lo ha fatto nel solito modo in cui, cinque anni fa, se andò Filippo, suo figlio. Ancora una volta noi restiamo qua, inermi, esterrefatti a versare amare lacrime. Ci lascia un gigante. Uno dei fondatori della nostra società, colonna portante della papo9vivilavita" scrive la società Vigor Fucecchio.

Gianluca Papini era il padre di Filippo Papini, detto 'Papo': il 9 agosto 2021 Filippo Papini venne trovato morto nella sua casa di Torre, vicino a Fucecchio. Venne creata una onlus per il ragazzo, calciatore della Vigor Fucecchio.

Questa la nota del Comune: "La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la famiglia, per gli amici, per quanti hanno condiviso con lui il percorso di #Papo9 e per l’intera comunità fucecchiese, che in questi anni ha imparato a conoscere e apprezzare la sua determinazione e il suo impegno. La sindaca Emma Donnini, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Fucecchio, si stringe con affetto ai familiari e a tutte le persone che hanno voluto bene a Gianluca in questo momento di profondo dolore, esprimendo le più sentite e sincere condoglianze"

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