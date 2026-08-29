Inaugurato il primo asilo nido pubblico di Lamporecchio

Quarantotto posti e, per la prima volta nella storia di Lamporecchio (Pt), un asilo nido pubblico comunale. Il nuovo servizio educativo, che entrerà in funzione da settembre, è stato inaugurato questa mattina in località Borgano. Alla cerimonia hanno partecipato il sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana Bernard Dika, la sindaca di Lamporecchio Anna Trassi e il senatore Dario Parrini.

La struttura, realizzata grazie a risorse del PNRR e fondi comunali, mette a disposizione 48 posti e segna un passaggio importante nell’offerta dei servizi per la prima infanzia del territorio. L'invstimento complessivo è stato di 700.000 euro.

Nel corso dell’inaugurazione Dika ha annunciato anche una novità per le famiglie di Lamporecchio: a partire da dicembre 2026 anche il nuovo nido potrà entrare nella misura Nidi Gratis della Regione Toscana.

«Oggi a Lamporecchio succedono due cose molto concrete – ha dichiarato Dika – apriamo per la prima volta le porte di un nido pubblico a 48 bambini e portiamo anche qui Nidi Gratis. Da settembre questo luogo comincerà a riempirsi di bambini, famiglie, educatrici e di vita. E da dicembre vogliamo fare un passo ulteriore: consentire anche alle famiglie di Lamporecchio di beneficiare di una misura che nel resto della Toscana è già una realtà. Parliamo di un aiuto vero ai bilanci familiari: con Nidi Gratis la Regione può abbattere la retta fino a 527,27 euro al mese per le famiglie con ISEE fino a 40 mila euro».

«Questo – ha concluso Dika – è il senso più concreto delle istituzioni quando lavorano insieme: le risorse del PNRR, l’investimento del Comune e l’impegno della Regione diventano 48 posti per i bambini e una spesa in meno per tante famiglie. Un figlio non può essere un lusso e poter lavorare non può dipendere dalla possibilità di permettersi un asilo nido. Oggi Lamporecchio colma un vuoto e costruisce un pezzo importante del proprio futuro».

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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