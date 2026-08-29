Incidente durante gara al crossodromo di La Serra, bambino di 10 anni in ospedale

Cronaca San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Il giovane sportivo è caduto durante una gara. È stato trasferito con Pegaso al Meyer, ma non sarebbe in pericolo di vita

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi al crossodromo di La Serra, nel comune di San Miniato. Intorno alle 18.30, un motociclista di 10 anni, impegnato in una gara, è rimasto coinvolto in una caduta.

Il giovane atleta ha riportato un trauma addominale. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha valutato le condizioni del bambino e richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. L'intervento, a causa della giovane età del paziente e della dinamica, era stato classificato in codice rosso, ma le condizioni del giovane sarebbero risultate meno gravi rispetto a quanto inizialmente temuto.

Il bambino è stato trasportato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Secondo le prime informazioni, il bambino non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti sanitari per valutare l'entità del trauma riportato nell'incidente.

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
28 Agosto 2026

Rapine tra Empoli, Fucecchio e San Miniato, FdI elogia la polizia: "Indagine complessa e puntuale"

Fratelli d’Italia Empoli e il Gruppo consiliare Fratelli d’Italia Empoli esprimono il proprio apprezzamento per l’attività investigativa svolta dal personale dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli nell’ambito [...]

Empoli
Cronaca
27 Agosto 2026

Cinque rapine in tre mesi: tre arresti tra Empoli, Fucecchio e San Miniato

Tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Firenze su una serie di rapine commesse tra gennaio e marzo 2026 a Empoli, [...]

Empoli
Cronaca
23 Agosto 2026

FiPiLi, tamponamento tra San Miniato ed Empoli: sul posto vigili del fuoco e 118

La squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 00.15 sulla S.G.C. Fi-Pi-Li, nel tratto tra San Miniato ed Empoli in direzione mare, per un incidente stradale. [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina