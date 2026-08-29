Incidente durante gara al crossodromo di La Serra, bambino di 10 anni in ospedale

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi al crossodromo di La Serra, nel comune di San Miniato. Intorno alle 18.30, un motociclista di 10 anni, impegnato in una gara, è rimasto coinvolto in una caduta.

Il giovane atleta ha riportato un trauma addominale. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha valutato le condizioni del bambino e richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. L'intervento, a causa della giovane età del paziente e della dinamica, era stato classificato in codice rosso, ma le condizioni del giovane sarebbero risultate meno gravi rispetto a quanto inizialmente temuto.

Il bambino è stato trasportato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Secondo le prime informazioni, il bambino non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti sanitari per valutare l'entità del trauma riportato nell'incidente.

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