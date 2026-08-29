Natale tra le torri 2026: San Gimignano rinnova la collaborazione per le luci

Il Comune di San Gimignano prepara il Natale e apre ancora alla collaborazione con imprese, operatori economici e liberi professionisti per illuminare la città e le frazioni. Sul sito del Comune è pubblicato l’avviso aperto fino al 15 ottobre per la ricerca di sponsor che vogliono contribuire all’installazione delle luminarie durante il cartellone di eventi “Accade d’Inverno – Natale tra le torri 2026”. L’avviso, approvato con delibera dalla giunta comunale, punta a coinvolgere il tessuto economico per rendere ancora più suggestiva e attrattiva la città durante le feste, sostenendo al tempo stesso la crescita dell’offerta culturale e turistica invernale.

Tre le formule previste per la sponsorizzazione. L’avviso prevede la qualifica di “Sponsor”, con un contributo minimo di 100 euro; “Sponsor Silver”, da 500 euro, e “Sponsor Gold”, da 1.000 euro. A seconda della formula scelta, il nome o il logo dello sponsor troverà spazio sul sito e sui canali social del Comune, oltre che sui manifesti e sui pannelli dedicati alla manifestazione che saranno collocati in Piazza della Cisterna o in Piazza Duomo. Per contributi pari o superiori a 3.000 euro, sarà possibile proporre ulteriori forme di visibilità da definire insieme all’amministrazione comunale attraverso uno specifico accordo di sponsorizzazione.

Info. Le adesioni devono essere presentate entro il 15 ottobre 2026, compilando il modulo allegato all’avviso e pubblicato sul sito del Comune, www.comune.sangimignano.si.it. La documentazione può essere inviata tramite Pec a comune.sangimignano@postacert.toscana.it oppure tramite posta elettronica a urp@comune.sangimignano.si.it, indicando nell’oggetto “Sponsor Natale tra le torri 2026”. Accanto alle sponsorizzazioni, è prevista anche la possibilità per cittadini e altri soggetti di sostenere il progetto con una libera contribuzione finanziaria a partire da 100 euro.

“Accade d’Inverno – Natale tra le torri 2026” animerà San Gimignano dal 29 novembre 2026, giornata di accensione delle luminarie, al 15 gennaio 2027. Il programma comprenderà l’albero di Natale in Piazza Duomo, le luminarie nel centro storico, nelle frazioni e nelle zone residenziali, la tradizionale festa di San Silvestro in Piazza Duomo, concerti, mostre, letture e altri appuntamenti culturali, fra cui concerti, mostre, letture, teatro e danza.

Fonte: Ufficio Stampa

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