Nuovi alberi a Empoli, la posizione di Ghezzi (FI)

La Capogruppo di Empoli del Fare e Segretaria di Forza Italia Empoli commenta la delibera della Giunta Comunale sulla piantumazione di 45 nuovi alberi nel centro cittadino, ripercorrendo le proprie richieste sul tema del verde pubblico e annunciando una mozione per il potenziamento dell'arredo urbano lungo il "Giro d'Empoli".

Nell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale in questi ultimi giorni di una estate con temperature spesso ben oltre le medie stagionali, la Numero 182 del 26/08/2026 "Riqualificazione delle strade del centro di Empoli", mi sta particolarmente a cuore.

Da quando ho scelto di impegnarmi attivamente nella politica cittadina, ho posto con continuità al centro della mia azione la necessità di tutelare e valorizzare il patrimonio di verde pubblico di Empoli, salvaguardando quello esistente e promuovendo, ove possibile, un incremento di alberature capaci di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla mitigazione del surriscaldamento urbano; una precisa scelta di "politica urbana" al fine di migliorare la qualità della vita degli empolesi.

In più occasioni e con vari mezzi ho chiesto al Sindaco Alessio Mantellassi di dotare la nuova piazza di fronte alla scuola primaria di Via Leonardo da Vinci di quattro grandi alberi con intorno delle sedute al fine di renderla davvero fruibile ai cittadini come nelle intenzioni della Sindaca Brenda Barnini che nel maggio 2023 annunciando l'avvio della fase conclusiva dei lavori del progetto HOPE e citando Italo Calvino (Ogni volta che si entra in una piazza ci si trova in mezzo al dialogo) sul sito del Comune dichiarava: "L'obiettivo di una nuova piazza accanto alla biblioteca e davanti alla scuola primaria Leonardo da Vinci è quello di creare nuove occasioni di incontro, confronto e scambio."

La nuova piazza che avrebbe dovuto creare occasioni d'incontro è però sempre vuota perché anziché dotarla di alberi in grado di riparare dal sole e contrastare il surriscaldamento, e di sedute idonee per offrire ristoro e favorire occasioni d'incontro è stato preferito realizzare quattro aiuole con piante aromatiche.

Una scelta a riprova di quanto la cultura sia importante per questa Amministrazione perché con la realizzazione delle aiuole si è voluto "ricordare" l'orto dei monaci agostiniani che sorgeva in quel luogo.

Sono certa che oggi anche i monaci doterebbero il proprio orto di alberi per avere un po' di ombra e di panchine dove poter sedere idratandosi, ma è un'opinione strettamente personale.

Più volte mi sono fatta anche la seguente domanda: se nel 2012 la Giunta della Sindaca Cappelli decise di investire € 147.795,12 in 35 sedute e 30 grandi fioriere pedonalizzando le vie del "Giro d'Empoli" per renderle più vivibili, con quale visione di città quelle medesime dotazioni sono state progressivamente rimosse durante i mandati successivi?

Panchine e fioriere che non si limitano ad essere semplici elementi decorativi ma divengono strumenti di arredo urbano e di qualificazione dello spazio pubblico; servono a creare luoghi di sosta e sociabilità, favorire la vivibilità e la fruizione pedonale, nonché garantire ombreggiamento e comfort climatico contribuendo alla mitigazione dell'isola di calore. Senza dimenticare che la fruizione da parte dei cittadini di aree e vie pubbliche è in grado anche di contrastarne il degrado.

Detto ciò plaudo la deliberazione della Giunta che, riconoscendo il ruolo determinante degli alberi sia a livello estetico che funzionale, apportando zone d'ombra, gestendo le acque di prima pioggia e contrastando l'inquinamento dell'aria, il 26 agosto scorso ha deliberato la piantumazione di 45 nuovi alberi da entrambi i lati lungo le strade tra Via Cavour e Viale Buozzi: Via Verdi tra Via Arnolfo di Cambio e Via Mario Fabiani, Via Leonardo da Vinci i tratti nord e sud di Via Verdi, Via Gaetano Fabiani i tratti nord e sud di Via Verdi, Via Cecchi a sud di Via Verdi.

Sulla scia di questa deliberazione e dell'obiettivo strategico 2026/2028 "Empoli Città del Verde" anticipo che presenterò una mozione per chiedere a questa Amministrazione: